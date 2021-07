via-le-mascherine-al-chiuso-o-no?-il-dilemma-del-governo-britannico

Via le mascherine al chiuso o no? Il governo Johnson sembra tentennare dopo l’annuncio del primo ministro la settimana scorsa di renderle volontarie, dal 19 luglio prossimo. Ossia, “affidate alla responsabilità individuale e al buon senso personale”, come aveva detto lo stesso Johnson. Intanto però la variante Delta del Coronavirus morde sempre di più nel Regno Unito e allora oggi il ministro per i vaccini Nadhim Zahawi ha detto che i cittadini “are expected to”, ossia “sarebbe bene che indossassero” le mascherine al chiuso.