“vacanze-romane”,-il-tour-di-roma-by-night-che-unisce-lo-spettacolo-al-turismo

Partirà questa sera, sabato 10 luglio, la seconda edizione dello spettacolo itinerante “Vacanze Romane”. Un tour serale di un’ora e mezza attraverso il centro di Roma a bordo di un pullman scoperto, in compagnia degli attori di Monolocale Produzioni.

“Roma è un palcoscenico a cielo aperto”, diceva il grande Alberto Sordi. E per chi trascorre qualche giorno di vacanza nella Capitale, da questa sera e ogni sabato e domenica fino al 7 agosto, c’è un modo molto originale e divertente di fare il tour di Roma by night. Si chiama “Vacanze romane”, e bissa il successo ottenuto nel 2020, questo percorso turistico attraverso le meraviglie della Città Eterna.

Nasce da un’idea dell’attore e regista Daniele Coscarella per reagire alla crisi dello spettacolo durante la pandemia. Un progetto che aiuta anche la ripresa del turismo, organizzato in collaborazione con Roma Open Bus, azienda di pullman turistici scoperti a due piani.

Vacanze romane, alla scoperta di Roma tra arte e intrattenimento

«Quello dei palcoscenici e della vita culturale della città, è stato forse il settore più travolto dall’emergenza Coronavirus, insieme a quello turistico – spiega Daniele Coscarella -. Cercavamo un modo per ripartire senza dovere rinunciare alla presenza del pubblico e portare il teatro direttamente dalle persone c’è sembrata una buona idea. Il format dello spettacolo in movimento è stato accolto con grande interesse e, grazie al sostegno di Roma Open Bus, con cui è nata una partnership anche su altri fronti, quest’anno è stato possibile riproporlo».

Così, una volta che ci si è accomodati a bordo del pullman scoperto, si parte alla scoperta delle strade, dei palazzi, dei monumenti e degli scorci più suggestivi di Roma. A fare da scenografia alle performance degli attori e ai loro sketch, i colori unici dei tramonti e poi il cielo stellato della Capitale.

L’itinerario attraverso Roma by night

Si parte dalla Stazione Termini e dopo essere passati davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore ed aver percorso via Cavour, ci si trova davanti alla maestà del Colosseo, parafrasando Venditti. E a proposito di musica, mentre si viaggia e si gusta l’aperitivo offerto a bordo, che comprende la deliziosa “Carbonara allo Stecco” di Eggs, si ascoltano canzoni romane. Le voci di Alberto Sordi, Nino Manfredi, Gabriella Ferri, Lando Fiorini intramezzano le performance degli artisti di Monolocale.

A sorpresa, sul bus turistico irrompe ad un certo punto la sindaca di Roma Virginia Raggi, con tanto di fascia tricolore sul petto: è Giulia Maulucci (“La grande bellezza”, “Squadra Mobile”, “Il paradiso delle signore”), che durante il tour si esibisce in una serie di monologhi in cui la prima cittadina tenta di giustificare il suo operato. Nel cast della compagnia capitanata da Daniele Coscarella, inoltre, Emanuela Panatta, una delle ragazze più conosciute ai tempi di “Non è la Rai”, oggi attrice (“Turbo”, “Il segreto del giaguro”, “Carabinieri 2”, “Un ciclone in famiglia 2”) e regista (“Mi sono persa”).

E poi gli altri attori del Monolocale: Filippo Macchiusi, Alessandro Cecchini, Cristina Chinaglia, Alessandra Merico, Shara Guandalini, Giorgia Ciotola, Micol Pavoncello, Emanuela Bisanti, Fabrizio Mazzeo, Massimo Ceccovecchi.

Il tour prosegue per la Bocca della Verità, per il Teatro Marcello, per Piazza Venezia, attraversa Corso Vittorio Emanuele. Dopo aver svelato lo splendore di Castel Sant’Angelo, dell’Ara Pacis e del Lungotevere illuminato, si inoltra per Piazza del Popolo e arriva nella mitica Via Veneto. Scendendo per Piazza Barberini, si fa ritorno in Piazza dei Cinquecento.

Un modo originale di coniugare lo spettacolo al turismo

“Vacanze Romane” è un modo nuovo di fare teatro, e di offrire agli spettatori una serata rilassante e diversa. Gli attori ci mettono la loro arte, e Roma tutto il suo fascino eterno e immutabile nei secoli. Un’esperienza da provare non solo per i turisti, ma anche per i romani. Perché, come ha ricordato Daniele Coscarella, troppe volte chi è nato o abita a Roma passa davanti ai suoi palazzi e ai suoi monumenti distrattamente, quasi assuefatto dalla sua grande bellezza. Invece a Roma ogni palazzo, ogni fontana, ogni colonna, ogni sampietrino hanno una storia da raccontare. E vale davvero la pena osservarla con occhi attenti.

“Vacanze Romane”, info e biglietti

Dal 10 luglio al 7 agosto ogni venerdì e sabato: appuntamento in piazza dei Cinquecento (angolo Via Cavour) alle ore 19.30. Partenza alle ore 20.00. Biglietti a 25 euro, 20 euro gruppi e fidelizzati, compresi di aperitivo. Info e Prenotazioni a info@roma-openbus.it – monolocaleaccento@gmail.com. Durata del percorso 1 ora e 30 min.

