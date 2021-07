temptation-island:-tommaso-eletti-pronto-per-uomini-e-donne?

Tommaso Eletti è da poco uscito separato da Temptation Island 2021. dopo essersi avvicinato a una single, si è lasciato con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Ma c’è una sorpresa: che Tommaso sia pronto per approdare a Uomini e Donne?

Il programma di Maria De Filippi Uomini e Donne sta per tornare. La messa in onda è prevista per settembre. Ma Blasting News si è già lasciato scappare qualche indiscrezione. Le riprese del programma dovrebbero iniziare a fine agosto.

Il giovane Tommaso Eletti, di appena ventuno anni e di origini italo americane, ha lasciato da pochissimo il programma di Filippo Bisciglia Temptation Island. L’esperienza a Temptation Island è stata la prima per Tommaso Eletti nel mondo dello spettacolo.

Nel corso delle puntate di Temptation Island Tommaso Eletti si è avvicinato alla single Giulia. Alla fine è uscito separato della ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, di ben diciannove anni più grande di lui. Nonostante il difficile momento Tommaso Eletti ha parlato subito di come sono andate le cose:

Leggi anche: Temptation Island: i momenti TOP della puntata

Con Temptation Island ho capito che un uomo ha bisogno di vivere la propria vita step by step, che non bisogna affrettare i tempi, ma fare le esperienze giuste per la propria età. Tra me e Valentina c’è un gap immenso, ma siamo sempre riusciti a colmarlo con il nostro amore. Questa volta, chissà…

Dopo Temptation Island vedremo ancora Tommaso Eletti? La possibile partecipazione a Uomini e Donne forse è vicina.

Lunedì 13 settembre potremo nuovamente goderci le puntate di Uomini e Donne, l’amatissimo programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Non sappiamo ancora molto sul nuovo casting, ma una voce è già circolata riguardo un ex partecipante di Temptation Island 2021.

Sembra infatti che fra i possibili nuovi concorrenti del programma di Maria De Filippi ci sia anche Tommaso Eletti. La produzione però non ha ancora dato alcun comunicato ufficiale. Ma ce la farà Tommaso Eletti ad affrontare e sostenere immediatamente la partecipazione a Uomini e Donne?

Dopo l’esperienza a Temptation Island, nonostante la giovanissimo età, il ragazzo sembra aver acquisito una nuova consapevolezza. Restiamo quindi in attesa di novità, e forse presto sentiremo ancora tanto parlare del giovane Tommaso Eletti.