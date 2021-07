Home » Tv » Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 11 luglio: Vanessa si dimette dalla gara per miglior concierge

Anticipazioni della puntata di domenica 11 luglio di Tempesta d’Amore, la soap che racconta le vicende dei protagonisti che ruotano intorno l’hotel a 5 stelle Furstenhof. La serie bavarese è arrivata alla diciassettesima edizione. Protagonista indiscussa ancora la perfida Ariane con i suoi intrighi. Che accadrà oggi? Vanessa, per il bene di Alfons, si dimette dal concorso per miglior concierge, e intanto Rosalie vuole dimostrare a Michael di essere cambiata: comincerà proprio con André.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 11 luglio? Quali sorprese ci riserva Ariane? Che avrà in mente la dark lady per distruggere il Fusternhof e Christoph? Rosalie ha deciso di comportarsi bene, ma le cose non sono così semplici da seguire per una donna abituata a fare intrighi e mentire. Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Leggi anche: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 19 marzo: Cornelia e Vanessa si contendono Robert

Vanessa si rende conto che suo zio tiene molto al concorso per il miglior Concierge: Alfons è in competizione con Justus e la ragazza per il bene dello zio si dimette. Rosalie ha scelto una strada in salita: vuole diventare una brava persona senza più dover ricorrere a sotterfugi, dimostrando a Michael che è cambiata. E vuole dimostrarglielo cominciando da André.

Vanessa si dimette dalla gara

Alfons legge un articolo di Justus, il suo rivale nella gara: l’uomo ha rilasciato dichiarazioni e si è definito già il vincitore della gara di Miglior Concierge. Il Sonnbichler continua a litigare con sua nipote Vanessa alla quale ha ceduto il suo posto nel concorso: una discussione molto dura visto che Alfons tiene molto alla gara. Quando Vanessa scopre che il Sonnbichler è ansioso di vincere, dopo che il suo “rivale” lo ha pubblicamente screditato, decide di dimettersi per il suo bene.

Rosalie si sforza di essere una brava persona

Rosalie cerca di comportarsi da “brava persona”, ma il percorso per riconquistare la fiducia di tutti non è così semplice. Lei è stata una donna che ha sempre mentito e si è resa protagonista di intrighi: una truffatrice seriale. Quindi ora è complicato recuperare la fiducia, soprattutto con Michael che la conosce così bene. Ma ora con André ha la possibilità di recuperare e far vedere al dottore che può essere una persona perfetta.

Tempesta d’Amore, il cast

Potrebbe interessarti: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 21 gennaio: Vanessa ha un nuovo amore

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach).

Tempesta d’amore quando e dove vederlo in streaming

Dove guardare in streaming le puntate della serie televisiva che è ambientata in Bavaria? Gli episodi sono disponibili su Mediaset Play. Sarà, quindi, possibile, recuperare gli episodi di Tempesta d’Amore in streaming sul servizio offerto dai canali Mediaset sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si potrà accedere con Pc e Mac, smartphone e tablet e smart tv compatibili.