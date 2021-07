Smart factory, Procaccio (Intel): “AI e connettività diffusa: l’integrazione è il vero superpotere hi-tech”

“Molte imprese hanno compreso che non innovare significa rimanere indietro per molti anni, se non talvolta un rischio per la loro stessa sopravvivenza nel mercato. In ambito industriale, il potenziale della digitalizzazione è talmente elevato che non investire per digitalizzare è un rischio decisamente più grande dell’investire. Oggi questo enorme potenziale è rappresentato dall’integrazione simultanea di intelligenza artificiale, cloud, 5G ed edge computing. Noi li chiamiamo superpoteri, perché quando sono integrati insieme si rafforzano l’un l’altro e possono portare una smart factory ad un livello superiore”.

Nella visione dell’industria 4.0 delineata a Repubblica da Nicola Procaccio, country lead Italia di Intel, si condensano diversi elementi caratterizzanti della post-normalità degli ecosistemi industriali. Dall’imprescindibilità della trasformazione digitale all’integrazione delle tecnologie, non si tratta più di capire se battere o meno la strada della digitalizzazione o di quando farlo, ma di come farlo. Lo scenario tecnologico, osserva Procaccio, offre ormai infatti dei “superpoteri” sempre più accessibili e democratici. Ed è proprio il combinato disposto di questi poteri speciali ad aprire opportunità uniche per una potenza manifatturiera come l’Italia. Non solo per le grandi realtà industriali ma anche per le Pmi.

Dall’export agli ordini, il sistema industriale italiano sta mostrando decisi segnali di ripartenza dopo un periodo complicato. Quale ruolo può e soprattutto deve giocare la digitalizzazione in questa fase di rilancio delle aziende?

“La digitalizzazione deve essere alla base della strategia per la ripartenza di ogni impresa e organizzazione. Il digitale è già ovunque e molte imprese hanno compreso che non innovare significa rimanere indietro per molti anni, se non talvolta un rischio per la loro stessa sopravvivenza nel mercato. In ambito industriale, il potenziale della digitalizzazione è talmente elevato che non investire per digitalizzare è un rischio decisamente più grande dell’investire”.

Dalla gestione integrata dei processi operativi alla digitalizzazione dei prodotti: quali sono gli ambiti aziendali in cui il paradigma dell’industria 4.0 deve ancora mostrare tutto il suo potenziale?

“Stiamo assistendo ad un’accelerazione dell’adozione delle tecnologie di industria 4.0 in tutti gli ambiti aziendali, dalla logistica alla produzione e poi alla distribuzione e alla vendita. L’aspetto centrale della digitalizzazione e dell’Internet of Things industriale è il dato. I dati sono una risorsa da cui trarre informazioni utili per ottimizzare il business, i processi aziendali, migliorare i servizi offerti, migliorare l’esperienza di dipendenti e clienti, e prendere decisioni strategiche. Eppure, la quantità di dati non analizzati è impressionante. Si stima che soltanto circa l’1% dei dati disponibili nel mondo viene effettivamente utilizzato. Immaginiamo cosa sarebbe possibile fare se buona parte di questi dati disponibili potesse essere utilizzata e tradotta in conoscenza e informazioni”.

Nicola Procaccio, country lead Italia di Intel

Quali sono i benefici concreti di questo matrimonio con i dati?

“Molti dei nostri clienti sono interessati a comprendere come il 5G e l’intelligenza artificiale possano aumentare il livello della loro trasformazione digitale. Attraverso queste tecnologie è possibile ridurre i costi di manutenzione e di energia, e di migliorare la produttività della forza lavoro. Guardando al futuro prossimo, un enorme potenziale è costituito dall’integrazione simultanea di intelligenza artificiale, cloud, 5G ed edge computing. Noi li chiamiamo superpoteri, perché quando sono integrati insieme si rafforzano l’un l’altro e possono portare una smart factory ad un livello superiore”.

Qual è il contributo potenziale della messa a regime del 5G per una potenza manifatturiera come l’Italia?

“Il 5G segnerà il passaggio ad una connettività senza soluzione di continuità all’interno della fabbrica e ad una capacità di calcolo informatico enorme, dando la possibilità alle smart factory di avere l’affidabilità e i valori di latenza richiesti dall’automazione industriale. Il contributo del 5G può essere ingente e dare i suoi frutti in tutto il ciclo di vita del prodotto: approvvigionamento e produzione all’interno di una smart factory, la distribuzione e infine la vendita. Nella logistica abilita il tracciamento degli asset in tempo reale, la raccolta dei dati e poter prendere decisioni informate sulla gestione della supply chain. Nella produzione consente la flessibilità per applicare modifiche all’organizzazione operativa dell’impianto e ai flussi del processo senza eccessivo impatto, godendo di macchinari liberi da cavi. Inoltre, consente la riduzione dei costi di manutenzione fino al 30%, passando ad un’efficiente manutenzione predittiva”.

Come si inseriscono le filiere del Made in Italy in questo contesto di interconnessione esponenziale?

“Tutto questo crea benefici anche alle fabbriche del Made in Italy. I tradizionali metodi di produzione possono essere migliorati e resi più efficienti, i costi di manutenzione ridotti, i macchinari integrati con tecnologie all’avanguardia e connessi ad una rete. Con la qualità e la sicurezza in primo piano”.

Le Pmi scontano ancora un certo ritardo, dettato dall’assenza di un approccio strategico all’industria 4.0. Come si può allargare il perimetro di coinvolgimento della rivoluzione industriale?

“Le piccole e medie imprese hanno una grande opportunità da cogliere e ci sono già esempi virtuosi che possono fare da volano. Conoscere le potenzialità e avere un partner tecnologico sono fondamentali per riuscire ad adottare le migliori soluzioni per il proprio business. Ogni azienda è unica e conosce a fondo il proprio settore, e un partner tecnologico può comprenderne le esigenze ed aiutare ad acquisire, elaborare e analizzare dati implementando tecnologie all’avanguardia”.

Qual è il contributo specifico e concreto che un gruppo tecnologico come Intel può offrire al sistema industriale italiano?

“Intel offre tutti gli ingredienti fondamentali per soluzioni di industria 4.0 sicure ed espandibili su grande scala, in grado di innestare intelligenza agli asset operativi e trarre informazioni di valore dai dati. Tecnologie aperte e basate su standard che danno la possibilità di ridurre il costo di manutenzione, aprire nuove opportunità di business e migliorare la produttività. Intel collabora con un ecosistema vibrante di partner tecnologici di tutto il mondo, anche italiani, per sviluppare soluzioni per l’industria 4.0 sicure, interoperabili e integrate”.

Cos’è che unisce il tema dell’industria 4.0 alla sostenibilità ambientale, economica e sociale?

“Una fabbrica smart che dispone di tutti i dati sul proprio impianto è in grado di prendere le migliori decisioni per ridurre gli sprechi e la propria impronta ecologica, minimizzare gli imprevisti, ottimizzare i costi, valorizzare i lavoratori e portare maggiore sicurezza nell’ambiente di lavoro”.