primo-soccorso,-su-sky-serie-dal-10-luglio-2021

Quando esce Primo soccorso in Italia? Il 10 luglio 2021

Primo soccorso è una serie tv svedese, appartenente al genere medico (medical drama). Il titolo originale è Åreakuten. Primo soccorso in Italia quando esce? Sabato 10 luglio 2021 su Sky Serie (canale 112 di Sky) come titolo finale della corsa di Sky di “10 serie in 10 giorni”.

Dal 1° luglio al 10 luglio 2021, infatti, tra Sky Atlantic e i nuovi due canali dedicati alla serialità televisiva (Sky Serie e Sky Investigation), debutta una serie al giorno. Si parte con L’Assistente di Volo – The Flight Attendant il 1° luglio 2021 su Sky Serie, seguita da Coroner su Sky Investigation il 2 luglio e I Hate Suzie su Sky Atlantic il giorno seguente. Domenica 4 luglio 2021 Sky Investigation ospita il debutto di Bulletproof, Sky Atlantic la seconda stagione di City on a Hill il 5 luglio e ancora Sky Investigation Avvocati di Famiglia il 6 luglio. Su Sky Serie il 7 luglio 2021 arriva I Luminari – Il Destino nelle Stelle, su Sky Investigation il giorno seguente Il Giustiziere e quello dopo ancora su Sky Atlantic, Temple. Il 10 luglio 2021 è il giorno dell’uscita di Primo Soccorso in Italia su Sky Serie.

Primo soccorso quanti episodi ha e trama

Primo Soccorso, una scena del secondo episodio della prima stagione. Credits: Sky Italia

Quanti episodi ha Primo soccorso? Sono dieci quelli che compongono la prima stagione.

Di cosa parla Primo soccorso (Åreakuten), medical drama svedese adrenalinico? È ambientato in un villaggio idilliaco, Åre. In questa famosa e rinomata meta turistica, celebre soprattutto per gli sport invernali, le emergenze sono all’ordine del giorno. L’intervento di qualcuno è sempre necessario per evitare il peggio.

I cinque protagonisti della serie lo sanno bene: ogni volta sono chiamati a affrontare situazioni delicate sul lavoro. Quello che accade a Åre e le circostanze rischiano di avere ripercussioni notevoli anche nella loro vita personale.

Primo soccorso cast, attori e personaggi

La regia di Åreakuten, titolo originale di Primo soccorso, è di Lena Koppel. Ecco gli attori nel cast e i rispettivi personaggi.

Karin Bengtsson che è Åsa Lindström

che è Åsa Lindström Tiril Eeg-Henriksen che è Sofia Björkhaug

che è Sofia Björkhaug Göran Gillinger che è Tomas Sundberg

che è Tomas Sundberg Nadja Halid che è Zara Dawit

che è Zara Dawit Mårten Svedberg che è Markus Skoglund

che è Markus Skoglund Henrik Lundström che è Daniel Sjölin

che è Daniel Sjölin Isa Aouifia che è Yosef Lippman

che è Yosef Lippman Anderz Eide che è Espen Nordnes

che è Espen Nordnes Odin Romanus che è Kevin

che è Kevin Lukas Ahlin che è Joel

che è Joel Janne Lindqvist che è Erik

che è Erik Ylva Lööf che è Helena

che è Helena Zeth Nätterqvist che è Robin

che è Robin Tora Sandström che è Amanda Eklund

Primo Soccorso in streaming, dove vederlo

Oltre alla visione lineare su Sky Serie (canale 112 di Sky), la serie tv Primo Soccorso è disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.