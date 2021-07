pocapaglia:-cordoglio-per-antonio-“tunin”-tibaldi

Antonio “Tunin” Tibaldi

La comunità di Pocapaglia è in lutto per Antonio Tibaldi: conosciuto da tutti come “Tunin”, si è spento all’età di 86 anni. Imprenditore agricolo di professione (Cantina Tibaldi, in strada San Giacomo, nella frazione Butti ndr), in giovane età fu anche un apprezzato giocatore di Pallapugno. Ha lasciato la moglie Angiolina, i figli Stefano, Adriano, Fiorenzo e Marina (con le rispettive famiglie), i nipoti Monica, Daniela, Valentina, Manuele, Fiorenza e Giorgia. Lunedì 12 luglio (alle ore 10,30) la cerimonia funebre nella Parrocchia dei Santi Giorgio e Donato a Pocapaglia.

Il messaggio di ricordo, pubblicato sulla pagina Facebook della Cantina Tibaldi: “Ciao nonno Tunin, sei stato e rimarrai per noi un uomo forte e determinato ma dall’animo dolce e sensibile: un super nonno! Instancabile vignaiolo, hai amato e coccolato i tuoi filari fino all’ultimo minuto. Ti ringraziamo di averci insegnato tanto, di aver creduto in noi e ti promettiamo che continueremo a prenderci cura delle tue amate vigne! Rimarrai sempre nel nostro cuore. Ti vogliamo bene nonno!“.

Condoglianze dalla redazione di Ideawebtv.