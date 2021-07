Pierpaolo Pretelli: L’Estate Più Calda supera i due milioni di views

Spread the love

La hit estiva lanciata da Pierpaolo Pretelli lo scorso giugno sta raccogliendo ampissimi consensi tra il pubblico e tra i fan. Alcune ore fa, la notizia che L’Estate Più Calda ha superato i due milioni di visualizzazioni è stata diffusa da Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli ha conquistato i suoi fan con il suo primo singolo L’Estate Più Calda. Con quasi 900000 stream su Spotify, il video ufficiale, che vede la presenza della fidanzata Giulia Salemi, ha invece raggiunto e superato su YouTube i due milioni di visualizzazioni.

Ad annunciare ai follower il nuovo traguardo della canzone dell’estate dell’ex gieffino è stata proprio Giulia Salemi, che dal suo profilo ha postato una storia mentre la coppia si dirigeva nella provincia di Piacenza per passare la giornata con la famiglia di Giulia.

L’annuncio dei 2 milioni

Ad annunciare il traguardo dei due milioni di views su YouTube è stata Giulia Salemi. Dalle sue Instagram stories, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha svelato oggi ai suoi follower che avrebbero festeggiato per il superamento dei due milioni di views del video di L’Estate Più Calda.

La coppia, che dalle stories si nota essere in auto, si sta dirigendo verso la provincia di Piacenza per passare una giornata con la famiglia dell’ex gieffina:

“Ragazzi buongiorno! Festeggiamo innanzitutto i due milioni di L’Estate Più Calda su YouTube, poi Pierpaolo ha il suo avvento a Piacenza, quindi vari pitstop. Ieri nonna Giuly, mamma Fariba, ora gli voglio far vedere tutta la provincia di Piacenza, i castelli, fargli provare la cucina piacentina che è devastante.”

L’esordio musicale di Pierpaolo

L’Estate Più Calda è la canzone del debutto di Pierpaolo Pretelli nel mondo della musica. Dopo la seconda posizione raggiunta al Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo ha deciso di avviarsi anche in una carriera, quella musicale, che gli ha permesso di potersi esprimere in un ambito dello spettacolo da lui molto amato.

L’Estate Più Calda, cantata in duetto con Giorgina, è uscita sulle varie piattaforme digitali lo scorso 18 giugno e su Spotify ha già raggiunto quasi 830000 ascolti.

Il video ufficiale, nel quale compare anche Giulia Salemi, è uscito su YouTube l’indomani ed è un vero successo: due milioni di visualizzazioni raggiunte e superate in circa tre settimane.