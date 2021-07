morgan-primo-concorrente-ufficiale-di-“ballando-con-le-stelle-2021”

Spread the love











Marco Castoldi, in arte Morgan, sarà il primo concorrente ufficiale a calcare il palco della prossima edizione di “Ballando con le stelle”. L’indiscrezione, riportata da TPI, sembra essere data per certa.

Condotto da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle” è arrivato all’edizione numero 16, che andrà in onda su Rai Uno ad ottobre. In questi giorni cominciano a trapelare i primi rumors riguardo al cast. TPI ha condiviso, infatti, la notizia di un incontro avvenuto tra Morgan e la produzione del programma.

Il cantante milanese sarebbe il primo concorrente ufficiale di “Ballando con le stelle 2021”. Considerato che la responsabile Cronaca e Spettacoli per TPI è Selvaggia Lucarelli, anche giurata nella nota trasmissione Rai, l’indiscrezione sembrerebbe molto attendibile.

Il cantante sarà tra i concorrenti della prossima edizione del celebre programma Rai, giunto ormai alla 16ª edizione. Per ora non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Morgan né smentite. Il cantante, già nel 2016, aveva partecipato al programma in veste di ballerino per una notte. La scorsa edizione di “Ballando con le stelle” aveva riscosso ottimi ascolti, nonostante qualche difficoltà organizzativa legata ad alcuni casi di positività al Covid. Tra le notizie di cui si è parlato di recente riguardanti la prossima edizione della trasmissione, ha fatto molto discutere quella legata all’assenza di uno storico giudice del programma, lo stilista Guillermo Mariotto.

Morgan, un artista controverso e imprevedibile

Morgan è un cantautore, polistrumentista e compositore. Il suo talento eclettico era emerso già ai tempi dei Bluvertigo ed era stato confermato nel corso della sua carriera da solista. Oggi, purtroppo, più che per la carriera musicale è un personaggio noto per le polemiche in cui è spesso coinvolto a causa del suo carattere fumantino e imprevedibile. Quando nel 2016 partecipò per la prima volta a “Ballando con le stelle”, era reduce da un’aspra polemica scoppiata nello studio di “Amici”.

In seguito all’episodio e ai contrasti sorti con il pubblico e la redazione del programma Mediaset, Morgan decise di lasciare il suo ruolo di giudice. L’episodio fece discutere, in quanto molti pensarono che la Carlucci lo avesse chiamato proprio per rubare share alla sua rivale di prime time Maria De Filippi. Morgan non è nuovo alle polemiche televisive. Ricordiamo quella recente con Amadeus per Sanremo. Negli anni è stato ospite di numerose trasmissioni, tra cui “Live – Non è la D’Urso”, dove ha parlato dei problemi legati al suo sfratto.

I problemi legali per il cantante

Di recente Morgan è stato al centro di diverse controversie legali. La prima e la più nota di queste è certamente quella contro Bugo per la loro eliminazione dal Festival di Sanremo 2020.

Sul palco dell’Ariston quel momento surreale fece molto discutere. Ancor più recente è, invece, la notizia riguardante alcune accuse di stalking mosse contro di lui da una musicista brianzola, sua ex fidanzata.

I nuovi progetti

Oltre a “Ballando con le stelle”, altri progetti bollono in pentola per il musicista. Nonostante la sua indole sopra le righe, l’artista milanese, protagonista spesso anche di discussi sfoghi sui social, è, infatti, riuscito a firmare un contratto con l’agenzia Barley Arts per organizzare il suo tour estivo. La tournée partirà il 15 luglio da Bologna.

La vita privata di Morgan

Molto movimentata, finora, è stata anche la vita privata del cantante. Per anni è stato legato all’attrice Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. Nel 2012, quando era giudice a “X Factor” conobbe Jessica Mazzoli, con la quale ebbe la sua secondogenita, Lara. Nel 2020, dalla relazione con Alessandra Cataldo nasce la terza figlia, Maria Eco.

