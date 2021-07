microsoft-invita-utenti-ad-aggiornare-con-urgenza-windows

Il colosso dell’informatica Microsoft sta esortando gli utenti di Windows, il sistema operativo più diffuso al mondo, a installare con urgenza un aggiornamento dopo che i ricercatori della sicurezza hanno riscontrato una grave vulnerabilità nell’OS. Il difetto al sistema di sicurezza, noto come PrintNightmare, colpisce il servizio Spooler di stampa di Windows. Lo hanno identificato i ricercatori della società di sicurezza informatica Sangfor, i quali hanno twittato alla fine di maggio di aver trovato questa vulnerabilità in Print Spooler, che consente a più utenti di accedere a una stampante.

Gli esperti informatici hanno inoltre pubblicato un proof-of-concept online per errore e successivamente lo hanno eliminato, ma non prima che fosse pubblicato altrove online, incluso il sito per sviluppatori aperto a tutti GitHub.

Microsoft ha avvertito che i criminali informatici che sfruttano la vulnerabilità potrebbero installare programmi, visualizzare ed eliminare dati o persino creare nuovi account utenti con diritti utente completi. Ciò offrirebbe agli hacker la possibilità di creare seri danni.