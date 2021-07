Margot Robbie sarà Barbie nel film di Greta Gerwig

Spread the love











Greta Gerwig dirigerà l’atteso “Barbie”, prodotto dalla Warner Bros. Nel ruolo della celebre bambola ci sarà Margot Robbie. La star di “The Wolf of Wall Street” e “Suicide Squad” ha anche prodotto il film.

Greta Gerwig ha già diretto “Lady Bird” e “Piccole donne”. La regista e attrice di Sacramento era stata scelta nel 2019 come sceneggiatrice del film su “Barbie”, assieme al compagno Noah Baumbach. Solo ora, però, arriva la conferma ufficiale anche nel ruolo di regista.

L’opera ha avuto una gestazione lunga e complicata. La lavorazione è rimasta ferma per anni fino a sbloccarsi grazie a Margot Robbie e alla sua casa di produzione, la LuckyChap Entertainment.

La trama di “Barbie”

Non si sa molto riguardo alla trama di “Barbie”. Quando era la Sony a possedere i diritti per la realizzazione del lungometraggio, si vociferava che la storia avrebbe riguardato la cacciata di Barbie da Barbieland a causa della sua imperfezione. Un viaggio nel mondo reale con tutti gli insegnamenti del caso avrebbe permesso a Barbie di ritornare a casa con una nuova consapevolezza in grado di salvare Barbieland: la vera bellezza è quella interiore.

Non si sapeva, e tuttora non si sa, granché neanche sull’eventuale presenza e sul ruolo di Ken. Ad oggi, però, il progetto è in mano alla Warner Bros. e sicuramente la penna della Gerwig finirà per cambiare totalmente le cose, dando loro il suo inconfondibile tocco personale. Come ha dichiarato Margot Robbie, infatti, in un’intervista a British Vogue: «Vedere attaccare un film come “Barbie” sarà davvero entusiasmante. Le persone generalmente sentono “Barbie” e pensano “So che film sarà…”. Ma poi sentono che Greta Gerwig sarà alla sceneggiatura e alla regia e pensano “Ops, forse no…».

La produzione del film

L’iconica bambola Mattel è stata messa in commercio a partire dagli anni ’50. La produzione dell’atteso film “Barbie”, a quanto riporta Variety, è attesa per l’inizio del 2022 presso i Leavesden Studios di Londra. L’uscita, invece, è prevista per il 2023. A sbloccare il progetto, fermo da anni, ci ha pensato proprio la futura protagonista, Margot Robbie. L’attrice, infatti, lo ha anche prodotto con la sua LuckyChap Entertainment, produzione che vanta già cinque nomination agli Oscar grazie al film “Promising Young Woman”. Margot sarà presto in sala, ad agosto, con “The Suicide Squad – Missione suicida” di James Gunn, in cui tornerà a vestire i panni di Harley Quinn. Anche la regista Greta Gerwig non è nuova alle candidature importanti. Il suo ultimo film, “Piccole donne”, infatti, le ha fatto guadagnare una candidatura agli Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale.

The post Margot Robbie sarà Barbie nel film di Greta Gerwig appeared first on Wondernet Magazine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...