iPhone 14 avrà un’aggiunta pazzesca: si tratta di una novità assoluta!

Nemmeno il tempo di far uscire gli iPhone 13, che è già tempo di parlare del 14. La serie del futuro avrà una novità pazzesca e mai vista prima

Una super novità è in arrivo su iPhone 14 e non è mai stata vista prima (Apple.com)

Sale l’attesa per i nuovi iPhone 13. Apple è chiamata a rispondere a Samsung e Xiaomi con uno smartphone top di gamma in grado di non deludere le aspettative dei milioni di fan sparsi per il mondo. Il melafonino di nuova generazione vuole stracciare ancora una volta ogni record di vendite, a suon di novità e aggiunte esclusive.

Dalle parti di Cupertino, in realtà, già stanno pensando anche ad iPhone 14. I lavoro di sviluppo stanno per prendere piede, tanto che già si parla di primissime aggiunte che andranno a rendere il device ancor più unico ed esclusivo. Una in particolare riguarda il display, e non più solo quello dei modelli Pro.

iPhone 14, fresh rate avanzato anche sui modelli base

Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo (Foto: Getty)

Una novità che potrebbe finalmente diventare realtà per tutti. Con iPhone 13, ci sarà una nuova frequenza di aggiornamento del display ad appannaggio dei modelli Pro. Pare però che, con la serie 14 in uscita nel 2022, la super novità verrà allargata anche ai due modelli base del melafonino. Una scelta democratica, per il bene dell’intera gamma e per dare ai propri clienti affezionati un prodotto che sia il migliore possibile.

Si parlava di possibili ripercussioni sull’autonomia, che ormai sembrano essere acqua passata grazie alle ultime tecnologie di bilanciamento. Complice l’impiego dei pannelli Samsung, gli iPhone del futuro dovrebbero essere in grado di accogliere display ancor più funzionali senza andare a gravare troppo sulla batteria del device.