grand-hotel-stasera-11-luglio-non-va-in-onda

Grand Hotel oggi 11 luglio 2021 non va in onda

Cambio di programmazione per Grand Hotel 2 stagione: oggi domenica 11 luglio non va in onda su Canale 5! A differenza quindi di quanto previsto inizialmente dalla programmazione Mediaset, stasera 11 luglio Canale 5 trasmette il film Vittoria e Abdul dalle 21:25 circa al posto della nuova puntata della fiction spagnola.

Questo improvviso cambio di programmazione è da collegare probabilmente alla finale degli europei di calcio, fissata la stessa sera in diretta su Rai 1. Per non far coincidere quindi i due programmi, alla fine Mediaset decide di spostare gli episodi di Grand Hotel di una settimana.

Dunque quando è prevista la messa in onda della prossima puntata di Grand Hotel 2?

Alicia (Amaia Salamanca) e Julio (Yon González) In Grand Hotel Credits: Mediaset

Quando torna Grand Hotel su Canale 5?

Quando torna Grand Hotel 2 stagione su Canale 5? In seguito all’ultima variazione di palinsesto, Mediaset riprogramma il secondo appuntamento con la seconda stagione della fiction iberica nella prima serata di domenica 18 luglio.

Accanto ai due protagonisti principali, interpretati da Yon González e Amaia Salamanca, nel cast della fiction targata Bambú Producciones ritroviamo anche Pedro Alonso (il mitico Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (la più amata ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).

Grand Hotel programmazione completa

Quando va in onda la prossima puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni? Salvo ulteriori variazioni, i successivi episodi della fiction spagnola dovrebbero sbarcare su Canale 5 ogni mercoledì alle 21:25. Ciascun appuntamento comprende 2 episodi. Ecco la programmazione completa della seconda stagione:

Prima puntata (episodio 9 stagione 1; episodio 1 stagione 2) – mercoledì 7 luglio;

(episodio 9 stagione 1; episodio 1 stagione 2) – mercoledì 7 luglio; Seconda puntata (episodi 2 e 3) – domenica 18 luglio ;

(episodi 2 e 3) – ; Terza puntata (episodi 4 e 5) – mercoledì 21 luglio;

(episodi 4 e 5) – mercoledì 21 luglio; Quarta puntata (episodi 6 e 7) – mercoledì 28 luglio;

(episodi 6 e 7) – mercoledì 28 luglio; Quinta puntata (episodio 8) – mercoledì 4 agosto.

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel è soggetta a variazioni.