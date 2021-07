gf-vip,-ex-concorrente-lascia-tutti-senza-parole:-frecciatina-al-veleno!

L’ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, di recente ha avuto da ridire sui suoi ex coinquilini.

Il presentatore del prossimo GF Vip 6, Alfonso Signorini (foto Mediaset).

Ogni esperienza, positiva o negativa che sia, ti lascia un ricordo. Stesso discorso per tutti coloro che hanno partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini, il GF Vip. Mettersi in gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia non è cosa di poco conto, però, non sempre però il concorrente una volta finita l’esperienza porta con sé un bel ricordo o continua a sentire i suoi ex coinquilini.

Qualcosa di simile è avvenuto nell’ultima edizione del GF Vip dove, a quanto pare gli ex concorrenti non sembrano essere rimasti tutti in buoni rapporti, o meglio è ciò che si evince da una confidenza fatta da Selvaggia Roma ai fan nelle scorse ore.

GF Vip (foto © Mediaset, il Grande Fratello).

Oltre alle coppie esemplari come Tommaso Zorzi grande amico con Stefania Orlando o Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, gli altri gieffini non sono rimasti legatissimi. Nelle scorse ore Selvaggia Roma ha deciso di scambiare quattro chiacchiere con i suoi follower e ha così aperto il box delle domande.

“Quando fai una diretta con i tuoi amici del GF Vip?”, ha chiesto un utente che forse non si aspettava una risposta così da parte di Selvaggia: “La parola ‘amicizia’ nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi. L’amicizia e l’amore come l’eco: danno tanto quanto ricevono. No dirette for me”.