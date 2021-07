francesca-fialdini-svela-una-situazione-molto-dolorosa-e-dice-“non-posso-fare-altro-che-…”

Spread the love











Francesca Fialdini è una nota conduttrice italiana, la quale in questi anni ha letteralmente catturato l’attenzione di milioni di telespettatori che continuano a seguirla con tanto affetto. Non è di certo un mistero il fatto che la conduttrice abbia un talento smisurato e che grazie alla sua simpatia e al suo sorriso sia riuscita a trovare il modo di farsi amare dal pubblico italiano. Ma cosa sappiamo di lei?

Francesca Fialdini, una delle conduttrici più amate di questi ultimi anni

Ha fatto tante esperienze televisive in questi anni, alcune di queste molto importanti sui principali canali Rai che le hanno dato modo di farsi conoscere. Ha condotto, ad esempio La vita in diretta e sicuramente è stata questa per lei una esperienza davvero di grande importanza. Poi ha condotto anche “Da noi..a ruota libera” e poi ancora “Fame d’amore”, anche questi programmi di grande successo. Insomma, la conduttrice ha saputo ben destreggiarsi tra un programma e l’altro, dimostrando sempre la sua grande professionalità e talento.

Il covid e la malattia che ha colpito la conduttrice da diversi anni

Purtroppo in questo ultimo anno ha dovuto anche affrontare un momento piuttosto difficile, ovvero quando è risultata positiva al covid. Essendo la conduttrice di Da noi a ruota libera, ovviamente per diversi giorni Francesca è dovuta rimanere a casa ed ha affidato il compito di condurre il programma a Filippo Neviani ovvero Nek. Quest’ultimo sembra che sia riuscito a portare avanti questo compito in modo piuttosto egregio. Sembrerebbe che questo non sia stato però l’unico momento difficile in questo ultimo anno per Francesca Fialdini. Non tutti effettivamente sanno che la conduttrice ha un problema piuttosto grave alla pelle e si tratterebbe di una patologia della quale molte persone sono affette e che in diverse occasioni non è molto facile da gestire. Stiamo parlando dell’herpes ed a raccontare la sua esperienza con questa malattia è stata proprio la stessa conduttrice nel corso di una intervista rilasciata a Ok salute.

Qual è la malattia che deturpa il viso della Fialdini?

Sembra che la Fialdini abbia voluto parlare del suo rapporto con questa malattia ed anche di quelli che sono gli aspetti negativi e molto fastidiosi. “Sulle mie labbra fioriscono spesso gli herpes, soprattutto se le mie difese immunitarie sono già indebolite da un’influenza o da qualche altro tipo di malanno. Purtroppo, da quando ho contratto la varicella, all’età di otto anni, queste vescicole rossastre e pruriginose sono diventate il mio tallone d’Achille”. Questo quanto raccontato da Francesca. Viene da chiedere effettivamente come faccia a convivere con questa malattia piuttosto evidente, nonostante comunque vada in onda ogni giorno. A questa domanda, la Fialdini ha risposto dicendo che sicuramente l’herpes le procura tanto disagio quando si trova davanti alle telecamere, ma in questi casi ovviamente si affida nelle mani della sua make-up artist Anna che riesce a fare dei veri e propri miracoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...