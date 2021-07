Euro 2020, Bruno Pizzul: l’Italia è un paese strano, mi fa piacere che si ricordino di me.

Spread the love

«L’Italia è un paese strano». Così Bruno Pizzul, storico telecronista Rai, esordisce interpellato da MOW (mowmag.com) che lo informa come sia diventato un trend topic su Twitter, dopo che si è diffusa la notizia della ricerca di un sostituto per Alberto Rimedio, risultato positivo al Covid, in vista della telecronaca di domenica sera della finale di Euro 2020: Italia-Inghilterra.

«Mi fa piacere che la gente si ricordi ancora di me, però il problema principale è che lui guarisca e, comunque, la Rai ha tantissime altre possibilità», ha affermato al magazine lifesyle di AM Network la mitica voce del giornalismo sportivo.

«Per noi chiaramente il pronostico è avverso. Le condizioni ambientali potrebbero risultare determinati» sottolinea il telecronista, annunciando che proprio il pubblico allo stadio potrebbe essere una variabile complessa per i giocatori inglesi: «se la squadra dovesse iniziare male, ci metterebbe un nulla a fischiare e a brontolare verso i giocatori. Per cui, se l’Italia gioca come sa e può, di certo possiamo fare bene».



