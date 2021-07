elisabetta-gregoraci,-futuro-in-rai?-la-rivelazione

Spread the love

Una rivelazione che lascia pensare ad un periodo lavorativo molto ricco: Elisabetta Gregoraci alla Rai?

Intanto che si gode le vacanze, Elisabetta Gregoraci non ha la mente del tutto sgombra: c’è da mettere a punto il futuro lavorativo a partire da settembre. Sono stati molti i rumors sul suo conto, specie dopo il ridimensionamento Mediaset che ha visto protagoniste più conduttrici, pertanto si pensava ad uno spazio che potesse essere occupato dalla showgirl.

In realtà, la stessa Gregoraci più volte ha smentito voci in merito ad un suo approdo a Mediaset. In particolare, stando a quanto riportato da TvMia, la showgirl calabrese ha rivelato: “Ci sono dei progetti che mi auguro si realizzino. E ci sono anche tante proposte da parte della Rai”.

Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: le parole sull’esperienza

(@Twitter)

Ormai Regina dei Battiti Live, Elisabetta Gregoraci, in merito, ha ammesso: “Quando sono su quel palco è come se fossi a casa mia. Quest’anno poi sarà particolare avremo moltissimi ospiti nazionali ed internazionali”. Un periodo molto bello quello della trasmissione, dove la showgirl mette in campo tutto l’impegno ed il divertimento.

Lavoro a parte, la situazione sentimentale sembra avere un periodo di magra: “Sono sola, l’amore lo sto ancora cercando: voglio sentire le farfalle nello stomaco”. Dopo la separazione da Flavio Briatore, la Gregoraci è rimasta con un unico amore della sua vita, suo figlio Nathan Falco.