elezioni-in-etiopia,-vittoria-schiacciante-del-partito-del-premier-abiy-ahmed

ADDIS ABEBA – È andata come tutti si aspettavano: Abiy Ahmed si è riconfermato premier per un secondo mandato. Il partito del primo ministro dell’Etiopia ieri ha conquistato 421 seggi su un totale di 436. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi il 29 agosto 2020. Furono rinviate ufficialmente a causa della pandemia, così come quelle regionali e municipali che erano programmate per tenersi contemporaneamente in tutto il Paese.

Dallo scrutinio sono rimasti esclusi più di 100 delle 547 circoscrizioni del Paese, per questioni di sicurezza: il Tigray, una parte dell’Oromia, il Benishangul e parti del Sud. In questi Stati il voto è stato rinviato a data da destinarsi.

Il primo ministro, salito al potere nel 2018 in seguito alle dimissioni di Hailemariam Desalegn per le contestazioni che travolsero tutto il Paese, ha dato vita al Prosperity Party, dissolvendo la coalizione multi-etnica dell’Eprdf, a cui il Tplf, partito del Tigray, ha scelto di non prendere parte per correre da solo nel suo Stato e perseguire l’autonomia con elezioni mai autorizzate dal governo federale. Da qui l’inizio delle ostilità che hanno portato a massacri, carestie, sfollamenti e critiche da parte della comunità inernazionale.

Il Prosperity Party di Abiy si è presentato unito alle elezioni di giugno, ma privo di opposizione. I maggiori oppositori del premier sono in carcere da mesi e altri hanno boicottato il voto. L’Europa non ha inviato nessun osservatore prendendo una tiepida posizione contro un voto dai risultati scontati e dai contorni fumosi e segnati dalla guerra nel Tigray.

Godendo di enorme credito presso l’opinione pubblica internazionale, come testimonia il premio Nobel per la pace che gli fu assegnato nel 2019, Abiy ha avviato fin da subito una serie di riforme radicali che ben presto gli sono valse il plauso della comunità internazionale: tra queste, la riconciliazione nazionale con i gruppi armati, la liberazione di migliaia di prigionieri politici e, soprattutto, la storica pace con l’Eritrea.

L’idillio è durato poco. Abiy, primo premier oromo nella storia dell’Etiopia, si è messo contro prima la sua stessa etnia e poi quella tigrina.