csaba-dalla-zorza-firma-una-capsule-estiva,-100%-made-in-italy-e-sostenibile

La conduttrice e scrittrice milanese Csaba dalla Zorza, divenuta nota al grande pubblico grazie al programma Real Time “Cortesie per gli ospiti”, ha realizzato una collezione moda estiva in edizione limitata con Matteo Rota.

Csaba dalla Zorza ha annunciato su Instagram il lancio di una capsule completamente Made in Italy e sostenibile. Cinque capi, realizzati con tessuti sostenibili di alta qualità, in perfetta ottica slow couture.

«Sono lieta di aver contribuito alla creazione, insieme alla Signora Matilde Moretti, di questa piccola collezione. Chi sceglierà di indossare questi capi si farà portatrice dei valori unici e dell’eleganza senza tempo della sartoria italiana», ha dichiarato la conduttrice.

La capsule collection di Csaba dalla Zorza per Matteo Rota

Pochi pezzi in edizione limitata. Cinque, per l’esattezza. Nella capsule ci sono due abiti a portafoglio e tre camicie in raso di seta. Non a caso, il marchio Matteo Rota appartiene all’azienda Due Emme, fondata nel 1986 da Gianbattista Rota e Matilde Moretti e celebre proprio per la sua pregiata camiceria Made in Italy. Sgargianti stampe floreali dominano le camicie, che sprigionano energia e vitalità in perfetta armonia con la stagione. I colori di base su cui spiccano le stampe sono bianco, rosa e giallo.

Per quanto riguarda gli abiti, Csaba dalla Zorza ha optato per un modello elegante e senza tempo, il wrap-dress: «Ho pensato a un wrap-dress, che sta bene a tutte (fidatevi!). Si lava in lavatrice, si stira facilmente, si può portare con le ballerine o dei sandali flat di giorno e con i tacchi la sera. Per me, è un abito perfetto. Ne ho pensati due: uno tutto bianco, l’altro a fiori. Scegliete quello che più vi ispira per le vostre giornate di sole. Spero che possiate amarli come li amo io».

Lo show fashion, alta qualità e sostenibilità

Da anni si è imposto il movimento dello slow fashion. In ottica eco-friendly, molti stilisti hanno scelto di privilegiare capi sostenibili e di qualità, realizzati in edizione limitata, con una produzione quindi non di massa. Le logiche del fast fashion sono, infatti, certamente più economiche, ma non giovano di certo all’ambiente. La capsule collection estiva firmata da Csaba dalla Zorza per Matteo Rota si colloca perfettamente nel solco della slow couture. Ogni capo è, infatti, realizzato con tessuti di alta qualità, sostenibili e certificati. Tutto ciò sia a tutela degli artigiani che li producono sia delle clienti che li scelgono.

L’annuncio di Csaba su Instagram

«Sono molto felice di potervi annunciare l’inizio di una bella collaborazione con Matteo Rota. Si tratta di una piccola collezione in edizione limitata: pochi capi, tutti fatti a mano in Italia, cuciti in Franciacorta. Ho cercato di immaginare due abiti perfetti per la bella stagione, da indossare da maggio a ottobre. Mi sono ispirata a quello che metto più spesso, da sempre, perché per me lo stile è più importante della moda, e la trascende. Mi piace tenere nel mio armadio capi senza tempo, e ne ho diversi che uso da oltre vent’anni. Spero che anche voi possiate condividere con me il desiderio di uno stile che non passa, ma resta nel tempo». Queste le parole di Csaba per presentare il suo nuovo progetto.

