Ieri Mourinho e oggi il primo acquisto dell’era Special One. Jorge Mendes è nella capitale e a breve si chiuderà per il giocatore.

Calciomercato Roma, in arrivo il primo colpo dell’era Mourinho: tutto fatto! (Foto: Getty)

Dopo aver citato Marco Aurelio con la locuzione latina Ex nihilo nihil fit o De nilo nil, il cui significato è “Nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla”, Mourinho è passato ai fatti. In conferenza stampa ha espressamente chiesto dei rinforzi, senza giri di parole, e Thiago Pinto ha rassicurato tutti dicendo che a fine mercato la Roma avrà una squadra degna dello Special One. Non sono passate nemmeno 24 ore da tali dichiarazioni ed ecco che nella capitale rimbalza ovunque la voce della chiusura per Rui Patricio, il portiere del Wolverhampton indicato come il preferito di Mou.

Calciomercato Roma, accontentato Mourinho: manca l’ufficialità

Rui Patricio (foto Getty)

Sembra che la trattativa, dopo un lungo tira e molla, debba chiudersi a 8 milioni più 3 di bonus. Somma congrua tenendo conto anche dell’età del giocatore. Rui Patricio ha 33 anni e come portiere possiede la maturità giusta per proteggere la porta della Roma, bucata più volte nel corso delle ultime stagioni dinanzi a prestazioni poco all’altezza di Olsen e Pau López. Quest’ultimo è partito in direzione Marsiglia mentre per il primo nessun club si è ancora mosso. Il mercato è ancora lungo e Thiago Pinto dovrà lavorare molto sul fronte cessioni dove gli esuberi rappresentano il 50% complessivo della rosa.