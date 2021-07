auto-cappottata-sull’autostrada-a6-torino-savona,-sul-posto-le-squadre-dei-vigili-del-fuoco

Spread the love

Incidente d’auto nel pomeriggio odierno al km 33 dell’autostrada Torino-Savona, tra Carmagnola e Marene in direzione Savona, dove un’auto si è cappottata sulla sede stradale per cause ancora da accertare.

Sul posto sono repentinamente giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, Bra e Carmagnola. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni della persona o delle persone all’interno della vettura.