Antonella Elia lancia una bomba sulla lite con Samantha De Grenet e dice: “Mi è stato suggerito di dirglielo …”

Antonella Elia, per l’edizione del grande fratello vip che andrà in onda in autunno non è stata confermata nel ruolo di opinionista così come non è stato confermato Pupo ma al loro posto ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

L’edizione scorsa, Antonella Elia fece molto discutere per alcune sue esternazioni ma, su tutte, per la lite con Samantha De Grenet che era all’interno della casa come concorrente. Tra le due ci furono davvero scintille e la lite a tanti non piacque e per quella lite, la Elia è stata molto attaccata.

Antonella Elia torna sulla lite con Samantha De Grenet e fa una rivelazione importante

Antonella Elia, che nel ruolo di opinionista è stata protagonista di un’accesa lite con Samantha de Grenet, ha rivelato, a distanza di molti mesi da quell’episodio che fu definito “una brutta pagina della televisione italiana”, che qualche frase per offendere la De Grenet le fu suggerita.

Antonella Elia ha rivelato: “Se mi sono pentita di aver insultato Samantha De Grenet? Felicissima! Macché insultata per l’aspetto fisico. Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sti cavoli”.

E poi sulla frase che la Elia disse alla De Grenet: che era ” … la regina del gorgonzola“, la Elia ha rivelato: “Qua lo dico: la cosa mi è stata suggerita, io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Era un’accusa per far ridere ma è venuta fuori una tragedia. Quella cosa mi è stata suggerita. Da chi? Non lo dirò mai. Mi è stato detto ‘digliela!’ ed io ‘ok gliela dico’. Io ho fatto la pubblicità dei pannolini ma io ero all’inizio della mia carriera. Secondo il suggerimento che mi hanno dato, Samantha era all’apice della carriera”.

Antonella Elia ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani

La Elia è stata molto sincera durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella trasmissione “Belve” e ha rivelato: “Sono una numero 2. Questa cosa di essere stata popolare senza mai sfondare del tutto mi rode molto. Evidentemente mi è mancato qualcosa. Devo pensare di essere un personaggio di Serie B. Scherzi a parte: io penso che nella vita serva molta fortuna, trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Io penso di aver avuto una fortuna enorme, ho ottenuto e fatto molto di più di quello che avrei mai immaginato di fare. Però, forse ci vuole qualcosa di più, che evidentemente io non ho”. E poi ha detto che l’errore più grande è stato: “ … lasciare Canale 5 per andare a fare ‘La Bella e la Bestia’, un musical dove cantavo ed ero stonata come una campana. Poi nel frattempo ho fatto anche un programma su TMC, Mike se la prese e Canale 5 se la legò al dito capendo che non sarei stata una delle loro grandi conduttrici ma solo una da chiamare in caso di bisogno“.

