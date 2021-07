alba-parietti,-scrive-un-post-sul-figlio-e-mette-a-tacere-tutti

Spread the love











Alba Parietti la conosciamo tutti per essere una grande showgirl e opinionista italiana. In questi ultimi mesi però abbiamo anche scoperto un lato diverso di Alba, ovvero il suo essere una mamma molto apprensiva e soprattutto pronta ad andare contro tutto e contro tutti per difendere il figlio. Come tutti sappiamo quest’ultimo, ovvero Francesco Oppini ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello vip dove ha avuto tra l’altro un grande successo. Francesco si è fatto conoscere in tutto e per tutto e si è messo in gioco facendosi quindi apprezzare dal grande pubblico italiano. Ovviamente non sono mancate però anche le critiche nei confronti di Francesco per alcuni suoi atteggiamenti tenuti all’interno della casa. Alba però è stata sempre pronta a difendere il figlio e soprattutto la relazione di quest’ultimo con Cristina Tommasini, ovvero la sua fidanzata.

Alba Parietti scende in campo in difesa del figlio e della fidanzata

Proprio in queste ultime ore sembrerebbe che Alba Parietti abbia scritto un post molto lungo sul suo profilo Instagram, dedicato esclusivamente al figlio e alla sua fidanzata. In molti hanno visto questo post come una sorta di risposta che Alba ha voluto dare a tutte quelle persone che sono solite parlare e sparlare, persone che in qualche modo si mostrano invidiose della felicità delle altre persone. Ma cosa ha scritto Alba in questo post? “Ci sono delle persone che godono solo nel vedere le disgrazie altrui altre, che gioiscono e si nutrono della positività e nel far star bene gli altri”. Queste le parole dichiarate da Alba Parietti. Poi ha aggiunto: “Io sono felicissima se vedo gli altri felici, accetto le persone per quello che sono , ne prendo la bellezza , non cerco di cambiarle”.

Il lungo post di Alba sugli “odiatori seriali”

Pare che Alba non abbia fatto alcun tipo di riferimento particolare al figlio o alla fidanzata di quest’ultimo, ma in tanti hanno intuito che effettivamente possa essere così. La nota showgirl continuando nel suo messaggio molto lungo e profondo sembra che abbia ancora aggiunto una riflessione ovvero abbia voluto parlare di quella che secondo lei è “l’unica strada per poter vivere felici”. L’unico modo per sentirsi realizzato è dare a ogni istante un immenso valore. ”Chiunque mi regali una risata, un sorriso, una carezza momento di felicità”.

La showgirl si scaglia contro le persone invidiose

“L’invidia la stupidità, la volgarità, il giudizio gratuito non fanno parte di me. Con generosità, circondandomi di persone che mi hanno regalato amicizia, che mi rispettano mi stimano, che sanno chi sono e mi vogliono bene”. Questo ancora quanto aggiunto da Alba nel suo lunghissimo post. Insomma, tendenzialmente si poteva pensare che fosse un post dedicato a Francesco ed a Cristina, ma alla fine è sembrato più un messaggio rivolto a tutte quelle persone che non riescono a vedere di buon’occhio la felicità degli altri, ovvero quelle che la stessa Parietti definisce odiatori seriali. “Quando io vedo Francesco e Cristina, vedo la loro felicità, la loro bellezza e di questo mi nutro. Così come nella felicità di tutti quelli che amo” . Ecco che poi nel post, la Parietti torna a parlare dei veri destinatari del post.

