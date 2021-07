9-1-1-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

9-1-1 in streaming su Star di Disney+

Cerchi la terza e la quarta stagione di 9-1-1 in streaming in italiano? Devi sapere allora che gli episodi completi della serie tv statunitense creata da Ryan Murphy sono disponibili in esclusiva su Star di Disney+!

La serie che esplora il frenetico e pericoloso mondo della polizia, dei paramedici e dei vigili del fuoco è realizzato da Ryan Murphy insieme anche a Brad Falchuk e Tim Minear. Tra situazioni estreme e spesso scioccanti, i protagonisti di 9-1-1 sono sempre pronti a mettere in pericolo le loro vite per salvare quelle dei cittadini di Los Angeles.

A capitanare il cast di 9-1-1- è Angela Bassett, qui nei panni della coraggiosa e determinata sergente della polizia Athena Grant. Accanto a lei troviamo anche Peter Krause nei panni di Robert Nash, Oliver Stark in quelli di Evan Buckley, e Aisha Hinds nel ruolo di Henrietta Wilson.

Completano il cast principale Kenneth Chi e Rockmond Dunbar nei rispettivi ruoli di Howard Han e Michael Grant. Il 27 agosto 2020 è annunciato poi che l’attore John Kim, già apparso in alcuni episodi della terza stagione nel ruolo del fratellastro minore di Howard Han, Albert, è stato promosso nel cast principale della serie a partire dalla quarta stagione.

Bassett (Athena Grant) in una scena di 9-1-1 Su Star. Credits Disney Plus

9-1-1 dove vederlo in italiano

La terza e quarta stagione di 9-1-1 è trasmessa negli Stati Uniti su Fox tra il 2019 e il 2021. In Italia entrambe le stagioni debuttano in prima visione su Fox, canale a pagamento della piattaforma Sky. A partire poi da venerdì 11 luglio 2021 9-1-1 3 e 4 stagione raggiungono in streaming il catalogo Star di Disney+, aggiungendosi in questo modo alle prime tre stagioni già disponibili sulla piattaforma. Dall’11 luglio puoi rivivere quindi su Star le adrenaliniche vicende dei protagonisti di 9-1-1 in attesa anche dell’arrivo della quinta stagione!