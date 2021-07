Triennale, sold out il maxischermo per la finale di Euro 2020. Gli appuntamenti di Triennale Estate per la prossima settimana.

Grande successo per la proiezione nel Giardino di Triennale Milano della finale del Campionato Europeo di calcio 2021. Sold out le prenotazioni per assistere all’evento che sarà proiettato su maxi schermo e in un’altra postazione attrezzata per l’occasione per garantire una fruizione nel pieno della sicurezza. Per garantire il rispetto delle norme sono previsti ingressi contingentati e controlli.

12 luglio

21.45 AriAnteo | I profumi di Madame Walberg

di G. Magne con E. Devos, G. Montel – Francia – 100′

13 luglio

18.30 Milano Urban Center 2021 | untitled architecture – agenzia 2791

Settimo appuntamento di Milano Urban Center con la presentazione della ricerca PIANO TERRA del gruppo composto da untitled architecture e agenzia 2791. L’alterazione delle distanze fisiche e sociali durante l’emergenza pandemica ha agito come grande esperimento cognitivo e sociale, invitando a riflettere sulla possibile ridefinizione dei rapporti tra gli spazi e le attività che vi si esercitano. Il concept di PIANO TERRA si basa sull’ipotesi che la stagione di urgenza sanitaria globale abbia comportato uno spostamento del punto di vista sullo spazio aperto urbano e, conseguentemente, una mutazione dei bisogni e dei desideri a esso collegati. Il programma di ricerca progettuale proposto guarda alla fase pandemica e postpandemica come a un fattore di transizione per lo spazio pubblico e di evoluzione dell’arredo urbano verso un format aperto alle nuove necessità, l’“arredo pubblico”. Intervengono: Bogdan Peric, untitled architecture; Guido Musante, agenzia 2791; Martin Rein-Cano, TOPOTEK1; Francesco Garofalo, Openfabric; Elena Madison, Project of Public Spaces; Marialaura Rossiello, designer; Lorenzo Palmeri, designer.

14 luglio

10.00 Triennale Radio Show

Prosegue l’appuntamento radio settimanale in collaborazione con Radio Raheem. Host del programma Damiano Gullì, curatore del Public Program di Triennale in dialogo con Michele Corna, Education Manager di Triennale, e Gabriele Favagrossa, Ledha Milano.

20.45 Raheem sessions | Mana, Palazzi D’Oriente, Furtherset

Una serata all’insegna dell’elettronica sperimentale di confine. I nomi che compongono il programma della session sono: Mana, torinese di nascita e tra gli artisti di punta della Hyperdub, l’etichetta inglese fondata da Kode 9; Palazzi D’Oriente che presenterà il suo ultimo lavoro Sheltering Water uscito lo scorso aprile; Furtherset, artista a cavallo tra suoni sperimentali e atmosfere synthwave.

15 luglio

18.30 Il mestiere di grafico – oggi | Grafica Impresa

Ultimo incontro in collaborazione con AIAP. Da soli, in pochi, in molti, in forma associata, dissociata o cooperativa. Quali sono le forme di impresa che ci consentono di sostenerci economicamente, ma continuare a fare ricerca e sperimentazione del progetto? Chiederemo a giovani progettisti che si sono avventurati nel mondo dell’autoimpresa o che hanno deciso di associarsi in collettivi nelle più diverse forme, di raccontare il rapporto tra l’impresa sostenibile e il progetto. Archivio Tipografico, Lupo&Burtscher (tbc) e Giulio Galli – Cast saranno in dialogo con Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP. Coordina l’incontro Marco Sammicheli, Direttore Museo del Design Italiano.

19.30 In Codice | Il Codice del Pop

Quarto appuntamento con il ciclo In Codice, organizzato da Fondazione Maimeri. L’incontro vedrà Andrea Dusio dialogare con l’artista Giuseppe Veneziano e il critico Ivan Quaroni, protagonisti delle mostre inaugurate da poche settimane a Pietrasanta. Con loro ci sarà Alisia Viola, giovane curatrice e project manager culturale.

19.00 e 21.00 FOG Triennale Milano Performing Arts | Luigi De Angelis, Michele Di Stefano, Lorenzo Gleijeses – Corcovado

Una riflessione profonda sul tema del viaggio, Corcovado mette in discussione la coincidenza dell’idea di spostamento con l’idea di rapidità tipica dell’ipervelocità contemporanea e riposiziona lo sguardo sui concetti di percorso ed esplorazione.

21.45 AriAnteo | Girls Rock (anteprima)

di F. Armanet – documentario – Francia – 79′

16 luglio

18.30 Flash Art Uncovers / Talks | 1989–2007

Terzo appuntamento del ciclo di talk che si propone di raccontare e analizzare, attraverso i principali protagonisti della storia del magazine, i momenti seminali dell’arte contemporanea dal 1967 al 2021. Intervengono: Carlo Antonelli, Helena Kontova e Liliana Moro, moderati da Emanuela De Cecco.

19.00 e 21.00 FOG Triennale Milano Performing Arts | Luigi De Angelis, Michele Di Stefano, Lorenzo Gleijeses – Corcovado

20.00 Raheem sessions | DNN & Rosa Calix

Un’eclettica selezione a cura di DNN, collettivo di ricerca musicale tra elettronica e ritmi sotterranei (resident di Radio Raheem e co-fondatore di Lobo) e di Rosa Calix, collezionista e amante del suono in vinile che esplora ritmi spezzati con mood più sognanti.

21.15 AriAnteo | Il matrimonio di Rosa (anteprima)

di I. Bollain con C. Pena, S. Lòpez – Spagna – 97′

17 luglio

19.00 e 21.00 FOG Triennale Milano Performing Arts | Luigi De Angelis, Michele Di Stefano, Lorenzo Gleijeses – Corcovado

21.15 AriAnteo | Nomaland

di C. Zhao con F. McDormand, D. Strathairn – USA – 108′

18 luglio

21.15 AriAnteo | Happy Together

di W. Kar-wai con L. Cheung, T. Leung Chiu Wai – Hong Kong – 93′

