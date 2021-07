tiktok-avvisa-i-suoi-utenti:-molti-account-sono-a-rischio-ban

Un nuovo campanello d’allarme per gli utenti di TikTok. A causa di alcuni cambiamenti, c’è il rischio di ban per diversi account

TikTok avvisa i suoi utenti: potrebbe scattare il ban istantaneo (Getty Images)

Sono settimane di grandi cambiamenti per ciò che riguarda TikTok. Solamente qualche giorno fa, la piattaforma cinese ha bannato ufficialmente oltre 7 milioni di account appartenenti ad utenti under 13. Un giro di vite necessario, soprattutto alla luce degli ultimi fatti che hanno reso vulnerabili i più piccoli.

Ma non è ancora finita qui, anzi. Pare che ByteDance abbia in mente altre restrizioni e possibili ban in caso di violazione delle linee guida della community. Ad oggi, se viene identificata una violazione all’interno di un video pubblicato, questo viene rimosso immediatamente e l’utente viene informato con un avviso.

TikTok, ecco cosa potrebbe succedere molto presto

Ecco cosa potrebbe succedere già a partire dalle prossime settimane (@GettyImages)

Presto TikTok inizierà a rimuovere automaticamente video con contenuti come nudità degli adulti, attività sessuali, contenuti violenti e grafici e attività illegali. Tutti aspetti che violano le linee guida della piattaforma di ByteDance. C’è però un importante cambiamento. Dopo aver cancellato un determinato video, l’utente in questione riceve un avviso dove viene invitato a non pubblicare più contenuti di un determinato genere.

Qualora ne venissero individuati altri non conformi alle regole, potrebbe scattare il ban istantaneo. Un giro di vite necessario, per regolare una volta per tutte la piattaforma e far sì che sempre meno persone decidano di agire non rispettando le linee guida. La strategia aiuterà inoltre l’intero team di sicurezza a concentrarsi su aree altamente pericolose, come possono essere il bullismo, le molestie, la disinformazione e i comportamenti di odio razziale.