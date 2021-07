temptation-island:-claudia-e-ste-squalificati?

Questa nuova stagione di Temptation Island continua a stupire il pubblico a casa con tantissime sorprese. Secondo delle recenti indiscrezioni nella terza puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia una coppia potrebbe essere eliminata!

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island il pubblico ha dovuto dire addio ad una delle coppie, infatti Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono usciti dal programma. I due dopo un lungo falò di confronto si sono detti addio e sono usciti separatamente dalla trasmissione.

A quanto pare, anche la terza puntata sarà ricca di colpi di scena e forse il pubblico assisterà anche alla squalifica di una delle coppie! A rivelarlo è stato “Blasting News” ma scopriamo qualche dettaglio in più su questo importante rumors.

Temptation Island: la gelosia di Ste

Claudia e Ste, i due fidanzati marchigiani hanno deciso di partecipare alla trasmissione perché non sono più convinti dei loro sentimenti.

Le prime scintille da parte di Ste ci sono state nel momento in cui la sua fidanzata si è avvicinata al single Luke, al quale ha esplicitamente detto che al momento non si sente pronta per una famiglia o dei figli, aggiungendo che non ha ancora avvertito la mancanza di Ste.

Secondo le indiscrezioni nella prossima puntata, Ste vedrà un video di Claudia che lo farà andare su tutte le furie, il ragazzo prima sarà preso dallo sconforto e in lacrime si farà consolare da una tentatrice; in seguito ripensando a ciò che è accaduto il ragazzo verrà preso da un attacco di gelosia e secondo i rumors infrangerà il regolamento e provarà a raggiungere il villaggio della sua fidanzata!

Se tutto ciò fosse vero Ste e Claudia verrebbero eliminati dal programma data la grave infrazione del ragazzo. Per sapere la verità, non ci resta che aspettare la terza puntata, in onda il prossimo Lunedì 12 in prima serata su Canale 5.