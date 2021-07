tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-10-luglio:-ariane-salva-selina

Anticipazioni della puntata di sabato 10 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che racconta le vicende dei personaggi che gravitano intorno al Fusternhof. Ariane somministrerà l’antidoto alla sua amica? Selina riuscirà a salvarsi? Vediamo cosa accadrà.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 10 luglio? Che macchinazioni sta organizzando Ariane? La Kalenberg avrà il coraggio di “sacrificare” la vita della sua amica, solo per avere le azioni di Christoph? E cosa accadrà tra Florian Vogt e Maja von Thaiheim? Max rinuncerà alla bella Jil? Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Ariane alla fine non è andata fino a fondo nel suo piano ed ha dato l’antidoto a Selina. La von Thaiheim è stata portata in ospedale e ricoverata in gravi condizioni in coma. La madre di Maja si risveglia nel momento in cui Selina sta confessando a Erik quello che ha commesso. Intanto Michael dalle analisi fa una scoperta sconcertante.

Leggi anche: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 23 giugno: l’astuto piano di Ariane

Ariane ha salvato la vita a Selina

Ariane è rincuorata: la Kalenberg ha dato l’antidoto di nascosto e ha salvato la vita alla sua amica. Poi va a trovarla in ospedale: Selina è ancora in coma. È davvero triste per quello che ha fatto, e si sente in colpa per aver avvelenato la sua migliore amica. Ne parla al telefono con Erik e Selina riprende i sensi ed apre gli occhi. La Kalenberg si agita e si chiede se la von Thaiheim possa aver ascoltato tutto.

Maja è distrutta, Selina sta ancora molto male

Maja ha saputo che sua madre è stata ritrovata e che è ricoverata in ospedale. Ma la ragazza è disperata quando apprende che le sue condizioni sono però molto gravi. Meno male che ha vicino Florian pronto a confortarla. Quando si incontrano nei pressi dell’albero magico, la coppia condivide un momento speciale.

Michael fa una scoperta scioccante

Christoph è al settimo cielo quando gli comunicano che la sua amata si è risvegliata. Subito corre all’ospedale per verificare di persona come sta Selina. Michael, intanto, indaga a fondo sul malore avuto da Selina mentre era a cavallo. E fa una scoperta scioccante.

Potrebbe interessarti: Tempesta d’Amore oggi 20 giugno: Selina scopre tutto

Tempesta d’Amore, il cast della soap bavarese

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach).

Tempesta d’Amore, quando e dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera Tempesta d’Amore potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone