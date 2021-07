Star è incluso nell’abbonamento a Disney+ in Italia

Dopo Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney si aggiunge un sesto brand a Disney+. Si tratta di Star, un servizio dedicato ai contenuti di intrattenimento. Star in Italia è arrivato il 23 febbraio 2021. Star è incluso nell’abbonamento a Disney+ nel nostro Paese. Non è così per tutti i Paesi in cui Disney+ è disponibile. In alcuni mercati internazionali è lanciato in qualità di servizio streaming separato. Ad esempio in America Latina approda con il nome di Star+.

Se sei abbonato a Disney+ dall’Italia, continuando a sottoscrivere l’abbonamento mensile o annuale al servizio, puoi accedere anche a migliaia di ore di programmi televisivi e film su Star. Star è incluso nell’abbonamento a Disney+ in Italia.

Star è dentro a Disney+ in Italia

Quando arriva Star di Disney+ in Italia? Il lancio di questo servizio è stato in Italia e in altri mercati europei e internazionali il 23 febbraio 2021. Come accennato Star è parte integrante di Disney+ nel nostro Paese.

Come accedere a Star? Semplicemente cliccando sulla sezione apposita nella piattaforma di Disney+ dal 23 febbraio 2021 in poi. Una volta entrato hai a disposizione una variegata proposta di contenuti tra film, documentari, serie tv e altri titoli.

Cosa comprende Star di Disney Plus? Cosa è incluso nella sezione Star di Disney+? Grazie a Star Disney+ amplia il suo catalogo e la sua espansione in diversi mercati internazionali. Tra i primi titoli disponibili su Star ci sono: Big Sky, Love, Victor, 24, Lost, Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, How I Met Your Mother, Prison Break, X-Files, Atlanta e Black-ish. Ora ormai se ne sono aggiunti altri: ecco il catalogo di Star completo e aggiornato!

Quanto costa Star compreso nell’abbonamento a Disney+

Quanto costa Star incluso nell’abbonamento a Disney+? In realtà Star di per sé non ha un prezzo separato da Disney+. Essendo parte integrante della piattaforma, per guardare i contenuti di Star è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento a Disney Plus. Fino al 22 febbraio 2020 l’abbonamento a Disney+ (con Star incluso) costava 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno. Di fatto, sottoscrivendolo entro quella data avresti potuto risparmiare oltre il 20%. Dal 23 febbraio 2021, invece, il prezzo di Disney+ (incluso Star) è di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

Per chi è già abbonato – prima del 22 febbraio 2020 – a Disney+, il prezzo resta di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno fino al 23 agosto 2021. Quindi per sei mesi dal debutto di Star il prezzo resta invariato.

Prezzo Star con abbonamento mensile a Disney+

Per gli abbonati mensili a Disney+ che abbiano sottoscritto l’abbonamento prima del 23 febbraio 2021 il sovrapprezzo (da 6.99 a 8,99 euro al mese) parte dalla prima data di pagamento nel primo mese dopo il 23 agosto 2021.

Prezzo Star con abbonamento annuale a Disney+

Gli abbonati annuali a Disney+, qualora abbiano rinnovato la sottoscrizione annuale prima del 23 febbraio 2021 possono accedere alla tariffa pre-aumento: 69.99 euro all’anno. Chi ha già un abbonamento annuale a Disney+ ma non lo ha rinnovato prima del 23 febbraio 2021, qualora abbia deciso di farlo dopo quella data, non può usufruire del vantaggio economico. Il prezzo è di 89,99 euro all’anno.

Per completezza ti lasciamo qui un riferimento per scoprire anche quanto costa l’Accesso VIP a Disney+!

