stand-up-paddle,-lo-sport-acquatico-del-momento

A metà fra la canoa e il surf, c’è un vero e proprio boom di praticanti in Italia.



Lo stand up paddle è al momento una delle discipline più amate tra chi pratica sport in acqua, ma di cosa si tratta?

Lo stand up paddle è una sorta di incrocio tra il surf e la canoa: si tratta di stare in piedi su una grossa tavola, remando con una pagaia. Nasce negli anni Cinquanta alle Hawaii, ma è negli ultimi anni che ha conquistato gli appassionati per la sua capacità di essere un allenamento completo ma allo stesso tempo divertente, che può essere praticato su ogni superficie acquatica anche in presenza di onde e che inoltre permette di essere mixato con esercizi di yoga o pilates, sempre in equilibrio sulla tavola. Grazie alla sua popolarità in tutto il mondo, sono molto diffuse anche le scuole oltre ad associazioni e circuiti di regate sia per professionisti che per principianti.

Perfetto per chi soffre di dolori alla schiena, lo stand up paddle tonifica tutta la muscolatura del corpo, soprattutto addominali e glutei utilizzati per mantenere l’equilibrio. Allo stesso tempo, la sua semplicità lo rende uno sport adatto a tutte le età e quindi praticabile anche da tutta la famiglia insieme: un vero sport della condivisione!

Per praticare lo stand up c’è bisogno chiaramente di una tavola daa surf. Ne esistono molte in commercio ma quella che sta spopolando per l’ottimo rapporto qualità prezzo è la tavola surfboard gonfiabile della Aukai – scopri di più qui https://bit.ly/3Aqeqjo

Al momento è in offerta a 299euro su Funshoppin.it e comprende la tavola sup gonfiabile Stand Up Paddle Board “SUP-320” della Aukai®, adatta sia ai principianti che ai professionisti, la pagaia professionale, il gonfietto a pompa ed una comoda sacca per il trasporto.

E’ possibile acquistare on line la tavola sup gonfiabile Stand Up Paddle Board “SUP-320” e riceverla in sole 48 ore in tutta Italia.

Acquistala qui —> https://bit.ly/3Aqeqjo