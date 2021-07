Ingredienti

1 Kg sarde grandi

1 Kg cipolle bionde

120 g aceto di vino bianco

40 g pinoli

40 g uvetta

20 g zucchero

4 foglie di alloro

farina 00

olio extravergine di oliva

olio di arachide

sale

pepe

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 6-8 persone

Per la ricetta delle sarde in saor, squamate le sarde. Apritele a libro, eliminando la testa, le interiora e la lisca centrale lasciando i due filetti uniti per il dorso. Sciacquatele velocemente e tamponatele con carta da cucina.

Scaldate abbondante olio di arachide fino a 175-180 °C.

Infarinate le sarde e friggetele per 1 minuto. Scolatele su carta da cucina, salatele leggermente e ponetele in un piatto fondo di portata.

Scaldate 4-5 cucchiai di olio di oliva in una casseruola larga e appassitevi le cipolle tagliate a fettine, a fuoco basso, insaporendo con sale e pepe. Proseguite la cottura a fuoco bassissimo per circa 20 minuti: le cipolle dovranno diventare morbidissime senza prendere colore; sfumate con l’aceto, unite l’alloro, lo zucchero, i pinoli e l’uvetta, rinvenuta in acqua tiepida per 10 minuti. Spegnete e distribuite questo intingolo caldo sopra le sarde. Coprite il piatto e riponete in frigo per una notte.

Togliete le sarde in saor dal frigorifero 30 minuti prima di servire, accompagnando a piacere con fette di pane o di polenta bianca abbrustolite.