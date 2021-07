Quali sono le migliori riviste moda uomo donna online? ecco i magazine top italiani.

Rivista di moda francese, uscita per la prima volta nel 1945. E’ la più diffusa al mondo, infatti conta 42 edizioni internazionali in oltre 60 paesi e … udita udite … 16 siti internet a lei dedicati. perché mi piace sfogliarla? Perché avere diversi punti di vista nella moda è importante, ti aiuta a farti più che un’idea. Perché la moda in Francia è uno status, è un simbolo. E’ motivo di vita e di lavoro. Il settore della moda è ambito e conta dell’arte dei migliori fotografi, stilisti, make up artist. Insomma questa rivista ti fa volare.

Arriva sul web BREAK MAGAZINE MODA il magazine del lusso con una nuova evoluzione della testata. Non più legato ad approfondimenti tematici, il nuovo BREAK MAGAZINE MODA spazia dall’architettura alla moda in tutte le sue forme offrendo un punto di vista originale sul mondo che cambia con un linguaggio giornalistico semplice e diretto. “Il nostro modo di vivere, pensare, lavorare, comunicare, muoverci, acquistare e perfino divertirci è profondamente e rapidamente cambiato negli ultimi anni.” – “A grande velocità cambiano gli spazi dove abitiamo, lavoriamo, andiamo in vacanza o a comprare. Cambiano gli oggetti che usiamo, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione. Per l’architettura e il design è una straordinaria occasione. Si aprono nuovi campi e si sperimentano dimensioni sconosciute e BREAK MAGAZINE MODA raccontare tutto questo.”