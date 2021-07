petto-o-coscia?-50-ricette-per-amare-il-petto-di-pollo

I pregi del petto di pollo sono numerosissimi. Magro, tenero e poco costoso è ideale per preparare ricette leggere e poco impegnative da inserire nella dieta settimanale senza troppi pensieri.

Con meno colesterolo rispetto ad altre carni e povero di grassi è uno degli alimenti più suggeriti nei regimi alimentari ipocalorici ed è consigliato per i bambini e gli anziani grazie all’ottima digeribilità. Ma come tutte le carni bianche, deve essere preparato utilizzando cotture delicate e qualche accorgimento importante per evitare di bruciare o rendere stopposo il nostro piatto. Rispetto al pollo intero con la pelle o le cosce, infatti, non rilascia grassi in cottura, ma solamente l’acqua tipica che viene emessa con il calore dalle carni più magre che tende ad asciugare a contatto con teglie, padelle e pentole. E per far sì che i nostri piatti a base di petto di pollo siano indimenticabili, seguiamo qualche semplice regola.

Compriamo il petto intero

Per essere sicuri di acquistare un buon prodotto, scegliamo un petto di pollo intero che sfiletteremo o ridurremo in bocconcini a seconda delle ricette che vogliamo preparare. Nel caso in cui abbiamo bisogno della carne macinata, facciamolo fare al macellaio a partire da un pezzo intero.

Un po’ di attenzione in cucina

Il pollo crudo ha una carica batterica altissima, al pari delle uova. Per questo motivo non deve essere assolutamente conservato senza coperture vicino ad altri cibi che potrebbe contaminare. Per proteggerci da questi batteri evitiamo di lavorarlo su superfici assorbenti come quelle dei taglieri in legno o, addirittura, di riutilizzare i coltelli e gli utensili impiegati sul pollo crudo senza averli opportunamente lavati. Ma le attenzioni non si concludono con le fasi di preparazione. Dobbiamo infatti assicurarci anche durante la cottura di non lasciare nulla al caso ed evitare che le parti più interne del pollo siano ancora crude al momento in cui vengono servite.