Mondovì, emanata ordinanza sindacale in vista della finale degli Europei di calcio

Il sindaco Paolo Adriano ha emanato nella giornata odierna l’Ordinanza Sindacale n. 81 del 10/7/2021. Creata sulla falsariga di quella entrata in vigore nel comune di Cuneo, essa prevede:

– il divieto di somministrare e vendere bevande in lattine e contenitori di vetro e di plastica;

– il divieto a chiunque di introdurre e/o trasportare contenitori in vetro e/o lattine e plastica utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via;

Tutto questo dalle 19.30 di domenica 11 luglio e le ore 05.00 di lunedì 12 luglio. L’ordinanza mira a contrastare eventi pericolosi per l’incolumità pubblica durante e dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra.