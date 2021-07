Laura Pausini dedica un momento sui social a Raffaella Carrà e il web la massacra: “Agghiacciante”

Spread the love











Anche Laura Pausini, come tantissimi altri big hanno voluto dedicare un pensiero, un momento sulla sua pagina social alla morte di Raffaella Carrà che ha lasciato tutti attoniti perché non si immaginava che la sua fine fosse così vicina in quanto lei aveva deciso di non far trapelare in alcun modo la notizia del suo gravissimo stato di salute. E così, quando il compagno della vita di sempre, Sergio Iapino ha dato la notizia, il primo sentimento che tutto hanno provato è stato l’incredulità.

Laura Pausini sui social ricorda Raffaella Carrà

Laura Pausini sui social, appena avuta la notizia della morte della Carrà, ha scritto così: “Ciao Regina Raffaella. Sei stata, sei e sarai sempre l’unica regina. Per me, per tutto il mondo”. E poi, a seguire una serie di foto e video dei momenti insieme e anche una foto della Carrà con in braccio la figlia della Pausini da neonata.

Poi, Laura Pausini ha anche chiesto: «L’Italia le dedichi una giornata di lutto nazionale … Mi piacerebbe molto che il nostro paese le fosse riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato per noi e nel mondo, dedicandole un doveroso lutto nazionale».

E poi ha anche raccontato: «Il sogno di fare un programma tv io e lei, in Italia e in Spagna, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa non lo potrò più realizzare. Ma sono comunque grata di essere nata in questa epoca e averla potuta ammirare, prendere da esempio, idolatrare». E poi, ancora: «Raffaella Carrà è una donna importante per il nostro paese, per il peso artistico, la sua volontà, l’impegno, il sacrificio, la sua passione. Sempre elegante, mai volgare. Uno “spettacolo di persona”. Continuo ad essere molto triste. Ma il suo ricordo per me, anche nella mia vita personale per ciò che ho condiviso con lei, non svanirà mai».

La Pausini ha voluto condividere anche un altro ricordo e ha detto: “Era il 2013, Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ. Sarai sempre nei nostri cuori Raffaella. Riposa in pace bellissima Anima. Paola, Laura e Paolo”.

Laura Pausini scrive un post il giorno del funerale e il web le si scatena contro

Laura Pausini in questi giorni che sono seguiti alla morte di Raffaella Carrà l’ha molto citata sulla sua pagina social fino al giorno del funerale.

Tutti i post che la Pausini ha dedicato alla Carrà hanno raccolto tantissimi like ma, quando ha postato l’ultimo, il giorno del funerale, è stata massacrata.

Infatti, ha postato la foto di un caschetto accompagno da due date 1943 e 2021 e poi “Ciao”.

A quel punto il popolo del web le si è rivoltato contro e l’hanno commentato con parole durissime del tipo “agghiacciante”, ”orrenda” “orribile”.

