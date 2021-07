Iran, udita un’esplosione a Teheran. “Niente danni né vittime”. Voci e smentite su un attacco informatico alle ferrovie

Ventiquattro ore di voci di attacchi e smentite in Iran. Una non meglio identificata esplosione nel arco Meilat ha scosso la parte settentrionale di Teheran, ma le autorità hanno fatto sapere che non ci sono stati né danni né vittime. E’ stata aperta una indagine e il vice governatore della capitale, Hamidreza Goudarzi, non ha voluto commentare su un possibile attacco terroristico, ma ha assicurato che renderà noti i risultati dell’inchiesta appena saranno disponibili.