il-sogno-della-generazione-56k

In testa alla classifica di Netflix da qualche giorno c’è una serie che parla di Internet. Non parla di un futuro inquietante come Black Mirror, non è un thriller come Mr Robot. Parla di un passato recente eppure lontanissimo, poco più di venti anni fa, il 1998. Racconta di come eravamo agli albori del web quando non c’erano ancora Google e Wikipedia e ovviamente neanche Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp. Quando per collegarci alla rete, i pochi che lo facevano, lo facevano usando un modem che andava lentissimo, a 56k. Generazione 56k, questo il nome della serie tv, è una commedia tecno-romantica, come il film C’è posta per te, che è proprio del 1998 e aveva al centro il nostro uso delle email. Ma quello, con Tom Hanks e Meg Ryan, era ambientato in una grande città americana, Internet era già ovunque (lento, ma c’era), da noi era una rarità.

Generazione 56K, firmato dalla casa di produzione Cattleya con i The Jackal, questa rarità la racconta benissimo. Il fatto che in un’isola campana ci sia un unico utente della rete; l’attesa quando sulle schermo del computer compariva un piccolo mondo e si vedeva un cursore che si riempiva via via che si completava la connessione con un suono prolungato che sembrava provenire dallì’iperspazio; e il senso di meraviglia scoprendo che lì dentro puoi trovare tutte le informazioni che vuoi. I film allora non erano in streaming ma su cassette VHS, e la musica sui compact disc; e credo che grazie a questa serie i nostri figli capiscano per la prima volta a cosa servivano questi strani oggetti che ancora prendono la polvere nelle nostre librerie di casa.

Generazione 56k non è un prodotto nostalgico ma un po’ di magone lo avverti se pensi che in quegli anni in Italia non eravamo davvero così indietro: c’erano società come Videonline, Tiscali, I.Net, Dada che avevano capito che stava cambiando tutto. Avevamo persino sviluppato un motore di ricerca, Arianna, due anni prima di Google, e qualcuno stava provando a lanciare un social network quando ancora non esisteva la parola. E poi? Poi non ci abbiamo creduto abbastanza. E siamo rimasti a 56k.