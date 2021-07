“ha-stuprato-un-uomo”:-in-marocco-condannato-a-cinque-anni-il-giornalista-critico-verso-la-monarchia-soulaiman-raissouni

Il giornalista marocchino critico verso la monarchia Soulaiman Raissouni è stato condannato a cinque anni di carcere per aggressione sessuale ai danni di un uomo. L’ex direttore del quotidiano Akhbar Alyaoum, 49 anni, non era presente in aula. Il caso ha sollevato la preoccupazione internazionale sulla violazione del diritto all’informazione nel paese nordafricano. Raissouni ha fatto un lungo sciopero della fame per protestare contro la propria detenzione e si trova in precarie condizioni di salute.