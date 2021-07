grey’s-anatomy-17-in-streaming:-dove-vedere-la-stagione

Grey’s Anatomy 17 in streaming su Star di Disney+

Grey’s Anatomy 17 in streaming su Star di Disney+ è disponibile da venerdì 9 luglio 2021. La diciassettesima stagione del medical drama che è stato nominato per diversi Emmy (tra cui Miglior Serie Drama) e ha vinto il Golden Globe Award nel 2007 come migliore serie drammatica arriva in streaming in italiano proprio nella sezione Star di Disney+.

Grey’s Anatomy, giunta alla diciassettesima stagione e confermata per una diciottesima, è una delle serie più popolari del nostro tempo. Episodio dopo episodio la storia segue le vicende di Meredith Grey (Ellen Pompeo) e degli altri medici del Grey Sloan Memorial. Il team è chiamato quotidianamente a prendere decisioni da cui dipendono la vita e la morte di altre persone: i loro pazienti. Consapevoli della complessità del compito, i dottori cercano supporto gli uni negli altri e, a volte, le amicizie si trasformano in qualcosa di più. Insieme i protagonisti arrivano a una ineluttabile verità: in medicina tanto quanto nelle relazioni non ci sono sempre confini netti. Non è necessariamente tutto bianco o nero, ma il grigio riserva sorprese che non sempre sono facili da gestire.

Grey’s Anatomy 17 dove vederla in italiano

Grey’s Anatomy 17: Jo Wilson interpretata da Camilla Luddington. Credits: Disney+/Star

Grey’s Anatomy 17: dove vederla in italiano? La diciassettesima stagione della serie creata da Shonda Rhimes con protagonista Meredith Grey e ambientata a Seattle approda in prima visione in Italia su Fox. Va in onda in due parti. La prima è composta dagli episodi 1-6 e è trasmessa dal 24 novembre 2020 al 9 febbraio 2021. La seconda tranche, invece, conta gli episodi 7-17 che vanno in onda dal 20 aprile fino al gran finale del 29 giugno 2021 dal titolo originale “Someone Saved My Life Tonight” tradotto fedelmente nella nostra lingua con “Qualcuno mi ha salvato la vita stasera“.

Grey’s Anatomy 17 in streaming in italiano è disponibile su Star da venerdì 9 luglio 2021. Nel catalogo di questa sezione di Disney+ rientrano anche le stagioni precedenti della serie, dalla prima alla sedicesima.