Giulia Salemi, gaffe incredibile su Raffaella Carrà e il web la massacra

Conosciamo tutti Giulia Salemi per essere una nota influencer e per aver preso parte per ben due volte al Grande Fratello vip. Proprio nell’ultima edizione del reality di Canale 5, Giulia ha trovato l’amore e si è fidanzata con un altro ex gieffino, ovvero Pierpaolo Pretelli. Se inizialmente la loro storia aveva fatto parecchio dubitare, adesso una volta usciti dalla casa sembra che siano riusciti a convincere tutti che il loro è sicuramente un amore vero e sincero. Giulia e Pierpaolo stanno insieme Infatti da diversi mesi e sembrano essere sempre più affiatati. Sono molto spesso attivi sui social network dove condividono con i loro follower momenti della loro quotidianità ed anche momenti della loro vita professionale. Ad ogni modo, sembra che nelle scorse ore proprio Giulia Salemi sia stata protagonista di una gaffe sui social network che ha fatto infuriare il popolo del web. Ma di cosa si tratta?

Giulia Salemi fa una gaffe sui social e fa arrabbiare il popolo del web

Ebbene sì, nella giornata di ieri c’è stato il funerale di Raffaella Carrà come tutti sappiamo presso la basilica di Santa Maria in Aracoeli. Molti amici e colleghi di Raffaella si sono riversati in chiesa per poterle dare l’ultimo saluto. Molti altri, non potendo andare direttamente in chiesa, hanno deciso di salutare Raffaella attraverso i social network e tra questi pare ci fosse proprio lei Giulia Salemi. Purtroppo però Giulia avrebbe commesso una gaffe che non è passata inosservata ai suoi follower che non hanno apprezzato sicuramente l’accaduto.

Ecco il post dell’ex gieffina che non è affatto piaciuto

“Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella…”. Sono state queste le parole scritte da Giulia Salemi che non sono affatto piaciute ai suoi follower. Il motivo? Pare che gli utenti di Twitter abbiano ritenuto questo post poco carino nei confronti di Raffaella Carrà. “Che tristezza poi ci sono quelli che ti esaltano e ti dicono brava beati loro, io non ti seguo e ora so perchè…”. Queste ancora le parole scritte da un utente Twitter che ha voluto commentare così questa caduta di stile di Giulia Salemi.

Qualcuno ci va più morbido, ma Giulia no risponde

Come sempre in ogni occasione se da una parte c’è chi critica, dall’altra c’è sempre qualcuno che invece elogia. In tanti Infatti, seppur a modo, hanno sottolineato che avrebbe potuto sicuramente evitare di citare la spunta blu per scrivere questo post di saluto nei confronti di Raffaella. Sembra che al momento Giulia non abbia comunque risposto a nessuna di queste critiche, forse per evitare di portarla alle lunghe e far sì che questa gaffe possa finire presto nel dimenticatoio.

