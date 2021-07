Gigi D’Alessio asfaltato “essere paragonato a lui è la peggiore offesa …”

Spread the love











Nel mondo dello spettacolo alcuni si fingono amici e grandi confidenti, altri, pochi in verità, sparano a zero senza temere giudizi. Questo è ciò che ha fatto qualche giorno fa il famosissimo cantante degli anni 70/80, Gianni Nazzaro che, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, senza peli sulla lingua, senza mezze misure e senza usare eufemismi, ha detto cosa pensa di molti suoi colleghi.

Gianni Nazzaro durissimo con molti suoi colleghi

Gianni Nazzaro, durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha detto cosa pensa di molti suoi colleghi che certamente non saranno felici dei suoi giudizi spietati.

Di Renato Zero ha detto che è “una maschera senza allegria”, invece di Loredana Bertè ha detto:“Con quei capelli azzurri e quel suo look improbabile pare sia uscita da una favola…nel ruolo di strega…”

Poi ha parlato anche di Pupo e lo ha criticato per aver accettato il ruolo di opinionista al grande fratello vip della scorsa edizione e di lui ha detto che è: “un opinionista senza opinioni“ e poi: “Pur di apparire si è improvvisato opinionista del GF Vip”.

Invece, Gianni Nazzaro ha avuto belle parole per Orietta Berti e per Iva Zanicchi delle quali ha detto che sono molto “molto spiritose e genuine“.

Gianni Nazzaro spietato contro Gigi D’Alessio

Gianni Nazzaro, che ha parlato male di tanti suoi colleghi, ha avuto le parole più dure per Gigi D’Alessio da molti indicato come il suo erede e di lui ha detto: “Questa presunta eredità è la peggiore offesa che mi possa fare perché non riconosco in D’Alessio valori artistici o umani. Quando gli fui presentato esclamò: ‘Gianni Nazzaro? Ei fu…’. Misera battuta di una persona dalla quale mi distacco con orgoglio”.

Invece di Gianni Morandi e di Massimo Ranieri che con lui hanno vissuto anni d’oro, ha detto: “Morandi non mi ha mai invitato in un suo show in televisione e Massimo Ranieri è stato altrettanto indifferente. Eppure, qualcosa mi deve visto la canzone Perdere l’amore”.

Gianni Nazzaro, che ha 72 anni, è sposato con

Nada Ovcina dal 1971. Poi nel 1976 i due si sono lasciati perché lui si era infatuato dell’attrice e modella francese Catherine Frank che ha sposato nel 1978.

I due anni avuto due figli ma poi Nazzaro è tornato da Nada da cui ha avuto Giovanni e Giorgia.

