gf-vip-6,-il-presentatore-rifiuta:-“no,-adesso-ho-un-lavoro-e-mi-sposo”

Un noto presentatore italiano ha dato un secco rifiuto alla proposta di partecipare al GF Vip 6, ed in generale, ad ogni altro tipo di reality show. Ecco di chi si tratta e perchè non è interessato a quelli che definisce i “salotti televisivi”.

Il presentatore del prossimo GF Vip 6, Alfonso Signorini (foto Mediaset).

A Giorgio Mastrota Milano non piace proprio: da diverso tempo abita infatti in Valtellina, nell’incantevole Bormio. Lo specialista delle televendite ha anche trovato il grande amore con Floribeth Gutierrez, con cui convive ed ha già avuto due figli. I progetti con la sua compagna, però, non sono finiti qui.

In un’intervista al quotidiano Libero ha rivelato orgoglioso che presto sposerà la sua Floribeth molto presto. Mastrota ha raggiunto un ottimo equilibrio fra vita personale e professionale, e si dichiara felicissimo di essere diventato uno dei volti più noti delle televendite italiane, oltre che un esperto di materassi e pentole.

Perchè Giorgio Mastrota ha rifiutato il GF Vip 6?

Il presentatore Giorgio Mastrota in una galleria d’arte a Milano (foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).

Giorgio Mastrota ammette di essere stato corteggiato molte volte negli anni, ma lui non ha mai accettato di partecipare a nessun reality show. Il presentatore giustifica la scelta secca come un modo per dedicarsi alle “sue” televendite ed allo stesso tempo sviluppare qualche progetto collaterale che lo intrighi e che lui senta di sostenere.

In passato, infatti, è comparso nella serie televisiva “Romolo + Giuly” che è stata sospesa a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. Giorgio Mastrota, però ha già numerosi programmi per il futuro, e nella prossima stagione vorrebbe sperimentarsi in dei brevi sketch comici a “Propaganda Live” su La 7.

Ecco il video musicale-demenziale dei NanowaR dedicato a Giorgio Mastrota, che ha prestato volentieri la voce al progetto: