Elettra Lamborghini vittima di un doppio incidente, ma ci ride su – VIDEO

Elettra Lamborghini ha avuto un doppio incidente mentre trascorreva le vacanze ad Ibiza, ed ha deciso di riderci su assieme ai suoi fan pubblicando diversi video in cui racconta le sue disavventure.

La cantante Elettra Lamborghini al Festival di Venezia nel 2019 (foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).

Elettra Lamborghini sta vivendo un periodo molto felice della sua vita personale, grazie soprattutto all’amore di Afro Jack. I due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza ad Ibiza insieme a degli amici. Anche lì, la cantante non ha voluto rinunciare alla sua più grande passione, cioè i cavalli.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini è incinta? L’indizio super – FOTO

NON PERDERTI >>> Elettra Lamborghini, l’annuncio è esaltante: pubblico in delirio

Il fidanzato non sembra apprezzare il passatempo, ma per amore di lei si sacrifica molto volentieri e partecipa ad un’escursione. Il risultato del tempo passato all’aria aperta senza protezione solare è altamente prevedibile, ed Elettra Lamborghini non manca di prendersi in giro per “esserci cascata di nuovo” ustionandosi le spalle e la schiena.

Ecco uno dei video pubblicati a riguardo dall’ex opinionista del GF Vip:

Elettra Lamborghini e gli effetti delle vacanze: “La tartaruga è andata in letargo”

La cantante Elettra Lamborghini con il fidanzato Afro Jack agli MTV EMAs 2019 (foto di Kate Green/Getty Images for MTV).

La vita fin troppo rilassata delle vacanze e tutti gli sfizi che comporta hanno lasciato un segno sul corpo di Elettra Lamborghini. Anche qui, c’è l’occasione per prendersi in giro con i propri ammiratori, annunciando che “la tartaruga è andata in letargo“. A ben vedere, però, si vedono ancora gli addominali sul pancino della cantante.

LEGGI ANCHE >>> Elettra Lamborghini ha detto basta, pubblico ammutolito

C’è stato anche il tempo per fare una digressione professionale. L’ultimo album della cantante #TwerkingBeach, che sta riscuotendo un enorme successo, è nato fra le incertezze di Elettra. Inizialmente, infatti, pensava che non fosse il momento più adatto per pubblicare l’EP: la sua hit Pistolero avrebbe potuto non essere mai pubblicata.