calciomercato-juventus,-arriva-un-campionissimo-di-serie-a:-la-trattativa

Spread the love

La Juventus sta lavorando sul calciomercato per dare a mister Allegri una squadra pronta a competere per lo scudetto: pronto il colpo in Serie A.

Trattativa calda in casa bianconera (Foto: Getty Images)

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, specialmente per rafforzare il centrocampo. Al suo ritorno, Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza di rinnovare la mediana, punto debole della passata stagione. Potrebbero quindi arrivare tre centrocampisti durante questa finestra di calciomercato. Tra tutti si cerca il super colpo in Serie A. In queste settimane i bianconeri stanno intensificando i rapporti con la Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, tutto su un big della Serie A: può arrivare davvero!

Inizialmente c’era stato un sondaggio per Sergej Milinkovic-Savic, con la dirigenza juventina che aveva proposto uno scambio con Arthur. Adesso però la Juventus starebbe corteggiando un altro calciatore biancoceleste. Stiamo parlando di Luis Alberto, che sembrerebbe aver rotto con il presidente Lotito. Andiamo a vedere i dettagli dell’indiscrezione lanciata da calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, si cerca il colpo Luis Alberto: trattativa aperta con la Lazio

Il centrocampista biancoceleste vuole solo i bianconeri (via Getty Images)

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, in casa Lazio sarebbe esploso il caso Luis Alberto, il centrocampista spagnolo sembrerebbe pronto a cambiare maglia per la prossima stagione, ma in Italia vuole solamente la Juventus. D’altra parte ai bianconeri piace molto un profilo alla Luis Alberto e quindi sarebbe pronta a trattare con i biancocelesti. Lo spagnolo, inoltre, non avrebbe risposto alla prima convocazione di mister Maurizio Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Matteo Berrettini, chi è la bellissima fidanzata del campione di tennis – FOTO

Infatti proprio il tecnico toscano avrebbe commentato quanto accaduto affermando: “É un problema societario dal punto di vista gestionale. Dal punto di vista morale sto aspettando che si confronti con me e i compagni per convincermi di ciò che ha fatto. Se ci convince, il problema scompare, altrimenti dovrà chiederci scusa“. Cresce quindi la tensione tra le fila laziali, con un addio dello spagnolo che non è mai stato così vicino. Inoltre sulle sue tracce ci sarebbero anche Milan ed Inter, pronte ad aggiungere il centrocampista offensivo al loro scacchiere.