Calciomercato Inter, doppio colpo dalla Premier: si può chiudere a breve. Dopo la cessione di Hakimi al Psg è arrivato il momento di pensare ai rinforzi

L’Inter di Marotta pensa ai rinforzi sul mercato (Foto: Getty)

Dopo aver sistemato Hakimi al Psg per una cifra complessiva di circa 70 milioni di euro, l’Inter deve ora concentrarsi sui colpi in entrata. Il presidente Steven Zhang ha garantito la continuità aziendale attraverso un prestito di 250 milioni, che permetteranno al club per lo meno di estinguere parte dei debiti. Beppe Marotta dovrà fare di necessità virtù, cercando di spendere il meno possibile per i cartellini. Simone Inzaghi è stato chiaro, servono due giocatori sulle fasce laterali, una al posto dell’ex Dortmund e l’altro per rimpiazzare il 36enne Young. I nerazzurri stanno guardando con grande interesse alla Premier League. Diversi club hanno degli esuberi davvero interessanti e possono offrire delle operazioni molto vantaggiose. Proprio per quanto riguarda la corsia di destra, il preferito è Hector Bellerin dell’Arsenal. Lo spagnolo non è stato convocato da Luis Enrique per l’Europeo e sta spingendo i Gunners per essere ceduto. La non fissa titolarità nell’ultimo periodo (15 e 22 presenze in campionato nelle ultime due stagioni) gli ha fatto perdere la maglia della nazionale e dopo 10 anni passati a Londra sembra essere arrivato il momento di cambiare aria.

Calciomercato Inter, doppio colpo dalla Premier: Marcos Alonso e Bellerin per le fasce

Hector Bellerin sfida Marcos Alonso in un Arsenal-Chelsea (foto: Getty)

Il prezzo di Bellerin si aggira sui 15 milioni di euro e considerando la giovane età (classe ’95) potrebbe rappresentare un investimento intelligente. Età diverso ma rendimento assicurato anche per l’altro obiettivo interista: Marcos Alonso. L’ex Fiorentina è diventato l’alternativa a Chilwell nel Chelsea e ha un contratto in scadenza con i Blues nel 2023. A 30 anni ha voglia di trovare più spazio e sarebbe felice di tornare in Italia. Su di lui si era parlato di un interessamento della Roma per sostituire Spinazzola, ma l’ingaggio pesante potrebbe bloccare la trattativa con i giallorossi. Marotta e Ausilio lo hanno messo in cima alla lista dei desiderata e contano di portarlo a Milano con una decina di milioni. I due esterni iberici potrebbero costare in tutto 25 milioni, ovvero poco più di un terzo della cifra incassata per Hakimi. Un perfetto esempio di come mantenere sostenibile il mercato senza indebolire la rosa. Il marocchino sarà difficile da rimpiazzare ma Simone Inzaghi è sicuro di poter lavorare bene anche con qualche piccolo ridimensionamento. L’obiettivo è quello di difendere il titolo appena conquistato da Conte.