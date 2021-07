Biohacker avrà una terza stagione?

Biohacker 3 si farà?

Ci sarà Biohacker 3? La serie tedesca creata da Christian Ditter e realizzata da Claussen+Putz Filmproduktion per conto di Netflix torna con la seconda stagione dal 9 luglio. È l’ultima o ce ne sarà un’altra?

Attualmente Netflix non ha annunciato il rinnovo per la serie. Non avendo però dichiarato che la seconda sarà anche l’ultima stagione per Biohacker, tutto farebbe pensare che un terzo capitolo non sia da escludere.

A deciderne le sorti saranno gli abbonati Netflix. Quanti più spettatori guarderanno la seconda stagione nel suo weekend di esordio in catalogo e nell’arco del suo primo mese di permanenza in piattaforma, maggiori saranno le probabilità che Biohacker ottenga il rinnovo per il terzo ciclo di episodi.

Attualmente le produzioni tedesche di Netflix stanno attraversando una fase incerta, dopo la fine di Dark. Ritorna martedì 27 luglio la terza (e ultima?) stagione di Come vendere droga online (in fretta).

Delle due serie tedesche che hanno esordito nell’ultima stagione televisiva, soltanto Barbari è stata riconfermata mentre Tribes of Europa è ancora in limbo. In questo contesto, un rinnovo per la terza stagione di Biohacker andrebbe ad irrobustire l’offerta originale tedesca di Netflix in attesa di 1899.

Quando esce Biohacker 3

Quanto all’uscita di Biohacker 3, possiamo fare delle ipotesi. Le riprese della prima stagione hanno avuto luogo da maggio a settembre 2019 a Freiburg, mentre la seconda stagione è stata girata nell’autunno dello scorso anno.

Per la terza stagione è auspicabile un ritorno sul set nell’autunno di quest’anno, così da consentire il lavoro di post-produzione nei mesi invernali. Questo garantirebbe l’uscita della terza stagione nel corso dell’estate del prossimo anno, tra luglio (il mese di debutto della seconda stagione) e agosto (quando invece debuttò la serie lo scorso anno). Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Netflix in merito.

Trama di Biohacker 3, anticipazioni

Da sinistra: Mia (Luna Wedler) e Jasper (Adrian Julius Tillmann) in una scena di “Biohacker”. Credits: Marco Nagel/Netflix.

Se si farà, la terza stagione di Biohacker continuerà a seguire le vicende di Mia (Luna Wedler) e dei suoi compagni di corso all’Università di Freiburg mentre si scontrano con un mondo di cui sanno davvero molto poco. Quello del biohacking, l’ingegneria biologica fai-da-te che sembra delinearsi come uno dei fattori decisivi del progresso occidentale: la posta in gioco è l’egemonia economica, politica e sociale.

Nella seconda stagione, Mia dimentica tutto quello che le è successo dopo il rapimento, ma quando scopre un messaggio che ha scritto alla se stessa del futuro, si rende conto che la sua vita sarà in pericolo finché non risolve il mistero della propria scomparsa. Per riuscirci dovrà lavorare con la persona di cui si fida di meno al mondo, la dottoressa Lorenz (Jessica Schwarz).

Cast di Biohacker 3, attori e personaggi

Se la serie sarà riconfermata, nel suo cast potremmo ritrovare Luna Wedler (Emma Engels conosciuta anche con l’alias di “Mia Akerlund”), Jessica Schwarz (la professoressa Tanja Lorenz), Thomas Prenn (Niklas), Adrian Julius Tillmann (Jasper), Jing Xiang (Chen-Lu), Caro Cult (Lotta), Sebastian Jakob Doppelbauer (Ole), Edith Saldanha (Monique), Zeynep Bozbay (Petra Eller) e Benno Fürmann (Andreas Winter).

Biohacker 3 in streaming dove vederla

In streaming, la terza stagione di Biohacker (sempre che si faccia) sarà ancora una volta un’esclusiva di Netflix, il servizio di video on demand che l’ha commissionata e che la distribuisce negli oltre 190 Paesi dove è attivo.