Belen: Luna Mari nascerà in Veneto?

La bella Beln Rodriguez è ormai arrivata agli ultimi momenti della sua gravidanza. Secondo delle recenti indiscrezioni l’argentina avrebbe scelto di dare alla luce Luna Mari in Vento, precisamente a Padova, anziché a Milano come è stato per Santiago.

La seconda gravidanza della bella Belen è ormai arrivata alle battute finali; la showgirl a breve darà alla luce la sua piccola Luna Mari iniziando così un nuovo capitolo della sua vita insieme ad Antonino Spinalbese, il giovane che da un anno ormai l’ha stregata.

La Rodriguez e il suo amato si conoscono da quasi un anno e hanno deciso di creare una famiglia insieme, i due si amano molto e si sono sentiti pronti a fare questo importante passo. Adesso, Belen è arrivata agli ultimi giorni della sua gravidanza e a breve darà alla luce Luna Mari che a quanto pare nascerà sotto il segno del cancro.

Leggi anche: Belen e l’estate bollente: ecco i bikini più belli

La piccola di casa Rodriguez secondo le indiscrezioni non nascerà a Milano come Santiago ma bensì in Veneto.

Luna Mari nascerà a Padova?

Secondo delle recenti indiscrezioni pare che la bella showgirl argentina abbia deciso di dare alla luce la sua bambina in una clinica di Padova in Veneto, invece di scegliere la stessa clinica milanese in cui è nato anche il suo amato Santiago.

Pare che il tutto sia scaturito dal fatto che la bella Belen insieme ad Antonino vorrebbe trascorrere le prime settimane da genitori sulla meravigliosa isola di Albarella, in provincia di Rovigo, lontani dalla caotica Milano.

Sembra infatti che la showgirl argentina si è innamorata della meravigliosa villa in cui sta pernottando in questi ultimi giorni della sua gravidanza, e proprio per questo motivo vorrebbe trascorrerci anche i suoi primo momenti con la piccola Luna Mari.

Per il momento sono tutte indiscrezioni, ma conoscendo la Rodriguez non è da escludere una scelta di questo genere.