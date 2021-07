Spread the love

Avete sempre voglia di dolci? Se state cercando di mangiare meglio ma senza rinunciare a qualche dolcezza, ecco qualche idee da usare per non andare in astinenza.

Esistono infatti delle alternative salutari ai dolciumi, alle merendine e agli snack che possono appagare la nostra voglia di dolci senza farci rischiare una vera e propria overdose di zucchero raffinato.

Ecco 10 alternative sane per soddisfare la voglia di zuccheri in modo naturale.

Frullati di frutta

Preparate un frullato di frutta se avete voglia di qualcosa di dolce ma volete evitare lo zucchero raffinato. Per il vostro frullato scegliete frutta matura e non aggiungete zucchero.

Frutta disidratata

La frutta disidratata ci aiuta a soddisfare la nostra voglia di dolce perché contiene zuccheri naturali molto concentrati. Provate le albicocche disidratate, le prugne secche, le mele essiccate o i datteri.

Frutta matura dolce

Se avete voglia di dolci ma volete evitare i prodotti confezionati provate a fare merenda con un frutto maturo molto dolce, ad esempio con una banana o con dei cachi maturi. Sono ottime anche le mele cotte.

Marmellata senza zucchero

Se non l’avete ancora sperimentata, provate a preparare in casa la marmellata senza zucchero con la vostra frutta preferita. Così potrete gustare qualche fetta di pane e marmellata senza sentirvi in colpa quando avrete voglia di dolce.

Biscotti senza zucchero raffinato

Esistono numerose ricette per preparare in casa dei biscotti senza utilizzare lo zucchero raffinato. Ad esempio, potete sostituire lo zucchero con il malto di riso e ottenere comunque dei biscotti davvero deliziosi.

Gelato alla banana

Se amate il gelato ma non volete sovraccaricarvi di zucchero raffinato come con i prodotti confezionati provate a preparare in casa un gelato homemade a partire da una banana tagliata a fettine e congelata da frullare con un pizzico di cacao o con altra frutta. Non serve aggiungere zucchero e nemmeno usare la gelatiera.

Praline di frutta secca

Potrete preparare delle gustose praline da assaggiare come snack a metà mattina o a merenda a partire dalla frutta secca e dalla frutta disidratata e aggiungere cacao amaro o farina di cocco. Qui la ricetta.

Barrette energetiche homemade

Per preparare delle barrette energetiche fatte in casa non serve aggiungere lo zucchero raffinato. Esistono diverse ricette che prevedono di utilizzare, ad esempio, frutta secca, fiocchi di avena e purea di datteri.

Biscotti crudisti

I biscotti crudisti sono biscotti senza cottura da preparare con frutta secca, farina di mandorle, datteri, uvetta reidratata, frutta disidratata, senza aggiungere zucchero. Qui la ricetta da seguire.

Crema Budwig

Ecco un’idea pensata per chi vuole fare colazione in modo gustoso e naturale senza eccedere con gli zuccheri. Si tratta della Crema Budwig, una specialità a base di yogurt, banane, frutta secca e frutta fresca di stagione.

Quali sono i vostri dolci naturali preferiti?