WhatsApp, novità stupefacente: da oggi sarà semplicissimo farlo

Spunta su WhatsApp una grandissima novità. Gli sviluppatori, infatti, hanno implementato una nuova importantissima funzione: scopriamo quale.

Grande novità in arrivo per l’applicazione di messaggistica (via Screenshot)

WhatsApp resta l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti. Inoltre l’app sta cercando di migliorarsi con aggiornamenti continui e l’introduzione di nuovissime funzioni. Adesso, attraverso un annuncio ufficiale, l’applicazione ha rivelato lo strumento tanto atteso. Infatti a breve si potranno trasferire le chat da Android a iOS e viceversa. Ad annunciare la notizia per primo ci ha pensato il portale specializzato WABetaInfo.

Infatti cambiando il sistema operativo, adesso l’applicazione chiederà, oltre al numero di telefono, se si vogliono anche spostare i contenuti. Successivamente si dovranno collegare i due cellulari attraverso un cavetto lightning-Usb-C, ossia i due standard per Android e iPhone. Al momento quindi non c’è ancora lo strumento per passare i contenuti via Wireless. Questa comunque resta una grande novità per l’applicazione, una funzione che non era presente prima del mese di luglio.

WhatsApp, altra novità per gli audio: cosa sta succedendo

Nuova funzione sbarca sull’applicazione di messaggistica (via Screenshot)

Durante il mese di maggio, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.