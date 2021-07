Uomini e Donne, Gemma rimane bloccata in ascensore e chiede aiuto – FOTO

La popolarissima ex dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, avrebbe utilizzato i social per fare una richiesta molto particolare ai suoi ammiratori, tradendo forse un po’ di paura per la situazione in cui si era cacciata a causa di un ascensore.

Uomini e Donne, Gemma Galgani in studio (foto Mediaset).

A cosa servono i social media? Qualcuno potrebbe sostenere che sono una vetrina per mettersi in mostra, altri un modo per guadagnare attraverso le sponsorizzazioni. O ancora, un posto dove pubblicare immagini di cattivo gusto accompagnate da citazioni tanto profonde quanto fuori contesto.

Secondo Gemma Galgani, il popolarissimo personaggio di Uomini e Donne, i social media servono anche per uscire da un ascensore che si è bloccato. L’ex dama, che attualmente di professa single, ha infatti creato una Storia su Instagram per chiedere consigli al suo mezzo milione di seguaci.

Che cosa ha combinato Gemma Galgani di Uomini e Donne in ascensore?

Non è chiaro dove si trovi in questo momento Gemma, ma le ultime immagini condivise la ritraggono in quella che lei definisce “la mia amata Puglia”. Da come chiede aiuto, verrebbe quasi da pensare che l’acerrima nemica di Tina Cipollari non stia vivendo un flirt con un misterioso compagno, ma che sia veramente single come ha professato più volte.

Per Gemma gli ascensori sono un luogo particolare: a marzo un postino di “C’è posta per te” la intercettò proprio in un ascensore. Da lì era nata la malcelata speranza che Giorgio Manetti, di cui forse è ancora innnamorata, le avesse scritto una lettera. La delusione nel vedere che dall’altra parte della busta c’era la Littizzetto fece impazzire il web.